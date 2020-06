Coronavirus en Perú. El presidente de la Federación de Docentes de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (Fedurg) Moisés Montenegro López señaló que el Ministerio de Educación (Minedu) con el D.L. tiene doble discurso respecto al apoyo al estudiantes y docentes en época de pandemia.

Montenegro enfatizó que el Minedu emitió el D.L. N° 1465 y dispuso la compra de dispositivos informáticos para los alumnos en condición de pobreza para acceder a la educación no presencial, sin embargo dijo en la práctica no se cumplió, debido que prohibió la compra de laptops.

Indicó que el Ejecutivo autorizó a las universidades públicas no solo efectuar la contratación de internet, también adquirir dispositivo informáticos y electrónicos para implementar el servicio de educación no presencial y no afectar a estudiantes en condición de pobreza y a profesores en situación de vulnerabilidad.

Necesitan herramientas de trabajo

En ese contexto, señaló que en la UNPRG al menos cinco mil universitarios y 300 profesores no cuentan con una laptops o computadora para acceder a las clases no presenciales.

Empero, señaló que el Minedu convocó a las autoridades universitarias para indicarles que la compra de laptops está prohibida. “De esta manera el Ejecutivo incumplió su propio dispositivo, incluso se advirtió a la universidad que de realizar gastos serán partes del presupuesto corriente”, explicó.

Asimismo precisó que el gobierno nacional exige educación virtual, pero no dispone de recursos. “Hay un doble discurso y se maltrata a la educación universitaria”, enfatizó.

