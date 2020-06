“Si habrá imposición, no tiene sentido ninguna negociación”: gremio de clínicas responde a Martín Vizcarra

El presidente Martín Vizcarra dio un ultimátum a las clínicas privadas para llegar a un consenso en 48 horas para reducir las tarifas que cobrarán por atención de pacientes COVID-19. Sin embargo, la Asociación de Clínicas Privadas (ACP) respondió, a través de su representante, Carlos Joo Luck, quien señaló que ante la imposición de una posible expropiación “no tiene sentido ninguna negociación”.

“Si va a haber imposición, no tiene sentido ninguna negociación. Esta expropiación se produce previo pago en efectivo de la indemnización justipreciada, que incluye la compensación por el eventual perjuicio”, señaló Joo Luck, durante entrevista con ATV+.

“Hemos reducido el 50%, no estamos pensando en nuestras ganancias. Tenemos 530 pacientes en UCI de COVID-19, atendidos por clínicas privadas y hasta el día de hoy ni el SIS ni EsSalud nos lo pagan. ¿Qué más solidaridad quieren?”, expresó.

Ello, ante las declaraciones del ministro de Salud, Víctor Zamora, quien invocó al sector privado a dejar de pensar en las ganancias y ser más solidarios, pues en las últimas semanas se difundieron denuncias de familiares de pacientes con COVID-19, quienes señalan que las deudas por salvar la vida de sus parientes ascienden entre el medio millón a millón de soles.

Hoy, miércoles 24 de junio, durante conferencia de prensa, el presidente Martín Vizcarra advirtió que el Ejecutivo lleva “demasiado tiempo” negociando con el sector privado la reducción de sus precios y que es evidente que ambas partes “no se ponen de acuerdo”.

“La tarifa propuesta por el Gobierno no satisface a las clínicas privadas. Hoy le he pedido al ministro de Salud que ponga todo su esfuerzo para llegar a un acuerdo. No podemos esperar indefinidamente, así que, vamos a esperar 48 horas para llegar a un acuerdo, y ojalá que así sea”, señaló el mandatario.

Luego, el presidente el mandatario sostuvo que, de no llegarse a un consenso, en defensa de la persona y el respeto a su dignidad, como está establecido en la Constitución Política del Perú, recurrirá al artículo 70 de la Carta Magna, que señala que en casos de “seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio”, se podría expropiar las clínicas para acceder a tarifas sociales.