Director de clínica La Luz: “Gobierno debe asumir costos de clínicas privadas para los peruanos”

Fermín Silva, director de la clínica La Luz, declaró este miércoles que el costo de atención para pacientes COVID-19 en centros de salud particulares debe ser asumido por el Gobierno, a fin de brindar la atención que necesitan.

En medio de la polémica por los elevados precios que ofrecen las clínicas privadas, el médico aseguró que si el precio de una cama UCI es inaccesible para los bolsillos de los peruanos, las autoridades gubernamentales deben suplir la carencia. Así lo indicó esta mañana en entrevista con Radio Exitosa.

“Para nadie es un secreto que el precio de una cama UCI para atención de un paciente COVID-19 es prácticamente imposible para el bolsillo de un peruano. Esto está claro. El tema es que el Gobierno debe apoyar a los peruanos firmando el acuerdo que se tiene planificado para que los costos sean menores en este sector. Debe haber un consenso”, indicó.

Ante ello, Silva reveló que espera un acuerdo entre el Ministerio de Salud (MINSA), Gobierno y el gremio de clínicas privadas en el país para el próximo jueves 25 de junio. Solo de esa forma, asegura, se podrá subsidiar costos para quienes no puedan pagar la hospitalización.

“Un peruano que necesita atención por cualquier enfermedad, en este caso COVID-19, acude a un centro de salud del Estado, y no lo quieren atender, luego va Minsa y tampoco. Ese problema es grave, porque se supone que la entidad del Gobierno debe ser el encargado de derivar a ese paciente a una clínica por la situación que se vive, pero no se hace porque no se ha firmado el acuerdo”, acotó en Radio Exitosa.

