Ate: capturan, golpean y cortan el cabello a ladrona que fue abandonada por sus cómplices

Vecinos de la zona de Huaycán, en el distrito de Ate, lograron capturar a una mujer acusada de intentar robar en una vivienda. Aseguran estar cansados de la delincuencia y piden más seguridad por parte de las autoridades.

Según la propietaria de la casa, ella sorprendió a la ladrona junto a dos sujetos cuando salían con varias de sus pertenencias. La agraviada intentó retenerlos, pero los facinerosos la golpearon y arrastraron por las escaleras de la parte exterior.

“Jalaron de la chompa, me arrastraron y me tiraron puñetes, mientras el otro me arrastraba”, cuenta la afectada al programa ATV Noticias Al Estilo Juliana.

Debido a los gritos de la víctima, sus vecinos acudieron a su auxilio y lograron capturar a la malhechora, identificada como Jéssica Huanca Flores (29), sin embargo, su cómplices huyeron en un auto de color negro con todo lo robado.

La delincuente fue golpeada con las manos y hasta con un palo. Por si fuera poco, le sacaron los zapatos, la amarraron y con una tijera le cortaron el cabello.

“Le hemos sacado la ropa y le hemos cortado el cabello para que tenga vergüenza y escarmiente”, contó una vecina.

Fue necesaria la presencia de personal de la Policía Nacional para evitar que los vecinos terminen de linchar a la ladrona, quien se puso llorar.

La víctima de robo se mostró indignada porque los delincuentes no tienen consideración ni con las personas de bajos recursos como ella. “Vienen los rateros y se llevan las pocas cosas que tengo, mis ahorros también”, manifestó.