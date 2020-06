Caso Telmo: todo sobre el practicante que fue maltratado verbalmente por su jefa

El hashtag Telmo se ha hecho viral en Twitter a raíz de que un usuario hizo público un audio en el que se podía escuchar claramente cómo una mujer increpaba a su practicante con palabras soeces por no haber realizado un adecuado trabajo.

El ayudante en cuestión fue identificado como Telmo Paz, quien realizaba una pasantía para un estudio de abogados. La furiosa mujer de los audios virales era socia del estudio CMS Grau.

Este caso de maltrato laboral ha generado innumerables comentarios de apoyo para el joven y desprecio por la actitud de la jefa. Además, muchos aprovecharon la coyuntura para denunciar los propios abusos laborales que habían sufrido, y expusieron sus desagradables vivencias.

¿Quién es Telmo?

Telmo Paz es un estudiante de Derecho que según su perfil de LinkedIn se desempeñó como practicante preprofesional en el estudio de abogados CMS Grau, durante el periodo de enero de 2018 a marzo de 2020.

Perfil de LinkedIn de Telmo. (Foto: Captura)

Ahora, acorde con su red social, se encuentra realizando practicas profesionales en La Fiduciaria. El joven confirmó la veracidad de los audios, sin embargo, explicó que son del periodo en el que él laborada en CMS Grau.

¿Qué pasó con Telmo?

Ayer, lunes 22 de junio, por la noche, fueron difundidos unos audios en donde la jefa de Telmo le reclamaba por los colores de una matriz a través de un audio de WhatsApp. La abogada, que en ese entonces era jefa de Telmo, empiezó el audio muy calmada, pero luego se alteró.

En los audios se puede escuchar el duro mensaje que envió la mujer: “Yo no entiendo qué m... son los colores verde, amarillo y naranja... el verde y el naranja, ¿¡qué c... es!? Tiene que haber una leyenda, mínimo. No entiendo, ¡quítame los malditos filtros de m... para que la matriz esté inmóvil! Cuando quiero revisar bien, c... que me mueve todo y yo no quiero eso, quiero que esté inmóvil esta pu... matriz”.

Es terrible saber que hasta hoy existe esa manera de abusar y maltratar a los practicantes. Estar en el inicio de su carrera profesional no los hace merecedores de este tipo de maltratos. Mi solidaridad con Telmo! Y creo que es necesario visibilizar este tipo de hechos. pic.twitter.com/A1NO24Kusa — Mario Arce (@MarioArceZ) June 23, 2020

De inmediato, el audio finaliza: “¡Yo no voy a hacer el trabajo por ti, tú eres el practicante, tú me tienes que ayudar, porque sino la hago yo c...! La letrada autora de los audios, hasta hace poco, pertenecía al estudio CMS Grau como socia y ejercía labores en el área ambiental.