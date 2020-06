El exasesor de prensa del Poder Judicial Luis Díaz Asto falleció en la clínica Ricardo Palma, en circunstancias que su familia considera fue una negligencia.

Según su hijo Edy Díaz, en este nosocomio le detectaron Covid-19, fue pasado a UCI y desde entonces no tuvieron acceso. La comunicación fue a través de una secretaria, lo cual fue denunciado ante Susalud. La clínica reconoció que hubo problemas de comunicación.

El 12 de junio le enviaron una foto de su padre ya recuperado. Indicaron que iba a pasar a cuidados intermedios, pero nunca lo hicieron alegando que no había cama. Luego informaron que Díaz Asto había sufrido un paro respiratorio, hasta que el domingo último indicaron que ya tenía muerte cerebral.

PUEDES VER 100 días de encierro e incertidumbre

“Hoy fuimos para llevarlo a otra clínica y nos enteramos de que había fallecido por un infarto, pero en el certificado ponen ‘Covid-19’ para que no investiguemos, ya que no se puede hacer necropsia. No lo han atendido bien. Lo han retenido porque les generaba ingresos”, dijo.

Newsletter COVID-19 en Perú de La República

Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia de la COVID-19.