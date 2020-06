Ante el paro de transportistas anunciado para el martes 23 de junio, el paradero ubicado en Puente Nuevo lució lleno de pasajeros al no contar con buses o vehículos que los lleven hasta su centro de trabajo. Los usuarios manifestaron que esperaron más de una hora por la presencia de algún transporte para dirigirse hacia sus destinos en el día 100 del estado de emergencia.

Al menos 28 líneas han acatado el paro de transportistas, por ello, el representante de la cámara de Transporte, Óscar Fernández, explicó a Diario La República sobre la situación actual del transporte en Lima y Callao. “El único problema es el subsidio. No nos alcanza para seguir operando. Lamentablemente, no alcanza. Pedimos disculpas a los ciudadanos limeños, pero es muy triste que no haya apoyo”, mencionó.

Los usuarios manifestaban su rechazo ante la medida, puesto que no podían desplazarse. “Desde las cinco de la mañana he estado ahí. No encuentro carro y tengo que ir hasta Pamplona, no hay buses”, indicó una mujer que esperaba un bus.

Pese al estado de emergencia por coronavirus, las personas no respetaban el distanciamiento social permitido, e incluso, cuando llegó un bus se aglomeraron para entrar rápidamente. Incluso, el bus lució lleno de gente, a pesar de los protocolos sanitarios obligatorios.

“No sabía que iba haber paro, no nos anuncian nada”, manifestó otro usuario. Además, en la parte baja de Puente Nuevo, se registró tráfico a causa de algunos camiones y combis en el lugar. Por último, algunos vehículos como taxis o colectivos se aprovechaban de la situación para subir sus tarifas.

En el Día 100 del estado de emergencia, las aglomeraciones de personas se hace más presente, incluso, otros usuarios manifestaban que la cuarentena ya debería ser levantada por estas situaciones.

