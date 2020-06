En un comunicado en las redes sociales, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) anunció que “los empleadores deberán tener tolerancia con sus trabajadores” ante la suspensión del servicio de transporte en Lima a causa del paro de transportistas este martes martes 23 de junio.

El ministerio mencionó que “ellos deberán tomar medidas flexibles para permitir el ingreso a sus trabajadores que realicen trabajos presenciales, tales como horas de tolerancia o turnos escalonados”. En las primeras horas de la mañana se registró aglomeraciones de personas en distintos puntos de la capital como Puente Nuevo, Puente Acho, Estación Bayóvar, entre otros.

El MTPE también precisó que las horas que no han sido laboradas no deben ser consideradas como tardanzas injustificadas, ya que el paro de transportistas ha afectado a toda la ciudadanía. Por otro lado, los empleadores deberán coordinar con sus trabajadores para su recuperación de la mejor forma y oportunidad.

En caso no se llegue a un acuerdo, el empleador decidirá. Este último sábado 20 de junio, el representante del gremio de transportistas de Lima y Callao anunció que tomarían esta decisión al no acceder a un subsidio del Estado para cumplir todos los protocolos sanitarios.

Entre sus principales argumentos estaba que las tarifas actuales de S/ 1,50 y S/ 2,00 no daban para más, ya que tenían que solventar varios gastos como empresa (pago de trabajadores, limpieza, aforo reducidos, combustible y más). Por ello, manifestaron que podrían subir el pasaje a 6 soles, pero que sería “excesivo” para los usuarios.

PUEDES VER Metropolitano y alimentadores circularán de manera regular durante paro de transportistas

Ante ello, los transportistas informaron acerca del paro indefinido hasta no llegar a un acuerdo con la ATU y el Ministerio de Economía. “Es el rol del Estado, no pedimos por la empresa, sino por el pasajero que se verá perjudicado”, indicó. Este martes 23, cientos de personas se han visto perjudicadas con dicha decisión al no encontrar transporte para sus centros de labores.

