Cusco: Denuncian a alcalde por celebrar cumpleaños en plena cuarentena

Una denuncia penal en la comisaría de Urubamba, por violar las medidas sanitarias se interpuso hoy contra el alcalde distrital de Ollantaytambo de la provincia de Urubamba, José Ríos Coronel, la misma que precisa que la autoridad junto a otros trabajadores de la municipalidad, se reunieron para celebrar un cumpleaños en pleno estado de emergencia.

El denunciante es Andrés Fabián Bravo Pinedo, quien días antes de interponer la demanda publicó a través de sus redes sociales videos en los que se ve a la autoridad y a varios trabajadores municipales celebrando un cumpleaños.

La publicación da a entender que dicha reunión social se realizó el 12 de junio de este año, en plena cuarentena y violando todas las medidas sanitarias, entre ellas no respetar el distanciamiento y no usar mascarilla. Sin embargo, allegados a la autoridad aseguraron que el video no corresponde a la fecha que menciona el denunciante.

Precisan que es una rencilla política lo que propició que estos videos “sacados de contexto” se hagan públicos. Incluso en las redes sociales circulan otras filmaciones que habrían sido horas después de la reunión, donde se incluyen bebidas alcohólicas y festejos con música.

Desde la Municipalidad Distrital de Ollantaytambo, indicaron que la autoridad no declarará al respecto y dejarán que la denuncia siga su curso. El burgomaestre como los funcionarios involucrados aún no fueron notificados por la Policía Nacional para declarar sobre este caso.