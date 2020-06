EsSalud: Personal de UCI y Emergencia de hospital con equipos de protección incompletos

Coronavirus en Perú.Los informes de la Controloría General de la República sobre presuntas deficiencias en el Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo (HAAA) son continuos. En esta oportunidad, detectó que el personal que labora en áreas de alta carga viral por la COVID- 19 no cuenta con los Equipos de Protección Personal (EPP) completos.

El documento precisó que el personal de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y de las áreas de Hemodiálisis, Emergencia y Hospitalización está expuesto a la alta carga viral del coronavirus pues los kits de bioseguridad que reciben carecen de trajes y guantes de protección biológica, así como lentes de protección, lo que vulnera la Ley General de Salud.

Incluso, señaló las enfermeras coordinadoras informaron que al personal asignado a los servicios de gastroenterología, neurología, neumología y geriatría no les entregaron pantalones descartables desde el inicio del mes de junio. Incluso señalaron que en mayo no les dieron mamelucos y que actualmente no reciben guantes ni gafas de protección.

¿Favoreció a empresas?

Al mismo tiempo se verificó que el HAAA distribuye EPP al personal de las empresas tercerizadas de los servicios de vigilancia y limpieza, lo que genera riesgo de stop de equipos de protección para los trabajadores del hospital.

Se conoció que EsSalud entrega los implementos, pese que la norma lo prohíbe. Además el contrato con la empresa que brinda el servicio de limpieza, indica que es la responsable de la entrega del material de protección a su personal.

