Lambayeque: definen una nueva estrategia ante retorno de la delincuencia

La inseguridad es un problema transversal que atañe a toda la sociedad. Y que en este estado de emergencia nacional decretado contra el coronavirus se vio disminuida por la presencia de policías y militares en las calles.

Actividad delictiva

Empero para el flamante jefe de la Segunda Macroregión Policial de Lambayeque, general PNP Luis Vera Llerena, en los últimos días se ha registrado un ligero incremento de casos delictivos.

PUEDES VER Chiclayo: detienen a extranjeros por presunto delito de mendicidad

“Contra la inseguridad es fundamental la participación de todos los ciudadanos, sin excepción, ya que no se trata solo de percepciones”, indicó.

Vera menciona que para enfrentar el crecimiento tibio de la inseguridad será un factor clave la recuperación de 850 policías que vencieron el coronavirus.

Ellos fueron puestos a disposición de labores de patrullaje en espacios públicos de jurisdicciones que comprenden las siguientes comisarías: Norte, César Llatas, El Porvenir y Campodónico.

Además de las dependencias policiales de los distritos de José Leonardo Ortiz y La Victoria.

“Hay cinco sectores donde el foco delictivo empezó a incrementarse. Ahí se ha dispuesto un patrullaje constante, a través del equipo Antimarcas y Antiraqueteo, que se encarguen de labores de inteligencia y acción inmediata”, explicó.

Líneas seguidas, añadió que este fenómeno es producto del comportamiento de algunas personas por no cumplir con la inmovilización social obligatoria, y la exposición de las víctimas cuando salen a las calles de la región.

“Todo efecto tiene una causa. El aumento de casos delictivos tiene relación con la relajación de un grupo de población por no respetar las medidas sanitarias. Pido a la población a no exponerse al contagio, y a no ser víctima del crimen”, aclara.

Para Luis Vera la estrategia de contención contra la inseguridad será en coordinación con los municipios provinciales y distritales.

“Personal de inteligencia está haciendo un control , por ejemplo, de hoteles y bares que infringen la norma. Así como de aquellas personas que insisten con infringir la norma y que será multadas”, subrayó.

Policías en las calles

Vera afirma que hasta la fecha solo hay 80 policías que están en proceso de recuperación, bajo control y monitoreo médico permanente.

“Antes teníamos una reducción de la capacidad operativa del 30%. Sin embargo, con la recuperación de casi 500 efectivos, se ha bajado hasta en un 15% la capacidad de respuesta”, precisó.

Hasta el pasado 18 de junio habían más de 3,000 efectivos que están activos para vigilar la seguridad ciudadana y cumplir con las medidas sanitarias del estado de emergencia.