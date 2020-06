Forsyth en reapertura de Gamarra: “Los ambulantes no van a desaparecer”

Los locales del emporio comercial Gamarra abrieron este lunes 22 de junio con las herramientas de protección exigidas por el municipio de La Victoria.

El alcalde George Forsyth presentó los protocolos que se cumplirán para ingresar a las tiendas. “Tenemos cabinas de desinfección. Cada ingreso a cada galería está señalizado en el piso. El distanciamiento, la señalética, las bandejas con lejía, el alcohol en gel. Cada tienda tiene su propio alcohol en gel e incluso están tomando la temperatura. El aforo bajó al 50 % en todas las galerías”, mencionó.

PUEDES VER Ambulantes de Gamarra serían reubicados en locales, anunció Forsyth

Sobre los comerciantes ambulantes, aseguró que seguirán laborando en las calles. “El comercio ambulatorio no va a desaparecer en su totalidad ahora que se ha aperturado, eso no es verdad. La Feria Mañanera, lo que es Luna Pizarro, Grau y esas zonas, aún no se han ido. Esperemos que esta semana baje”, explicó.

Reveló que ya se ocuparon los 5.000 locales que estaban disponibles para los vendedores ambulantes. Allí venderán comerciantes seleccionados por el municipio.

“Las personas que están escuchando tienen que entender que no se trata de ‘bueno, ahora voy a ir a la municipalidad a pedir un local’. No es así. Nosotros ya tenemos identificados a las personas que han estado trabajando este mes para empujarlos a la formalidad. Tenemos un gran núcleo identificado”, precisó.

PUEDES VER Galerías de Gamarra abren puertas con aforo reducido al 50%

Comentó además que en Las Malvinas hay otros 5.000 stans que pueden ser usados por más vendedores ambulantes. “Ahora las autoridades deben trabajar para que puedan entrar a los puestos”, señaló.