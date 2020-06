Los familiares de pacientes con coronavirus en Lima y distintas partes del Perú vienen realizando una loable labor en pleno estado de emergencia. Pese a los altos costos para seguir tratamientos en centros de salud particulares, los parientes se esfuerzan por conseguir las exorbitantes cantidades de dinero que piden estas empresas.

Tal es el caso de Elizabeth Sotelo, quien contó a Panorama la situación por la que pasó luego de que su esposo diera positivo al nuevo coronavirus (COVID-19). Tras asistir al Hospital Guillermo Almenara y el Hospital Edgardo Rebagliati sin tener respuesta, la mujer decidió internarlo en la Clínica San Felipe.

En este nosocomio, Elizabeth se topó con la insensibilidad del personal de salud, pues le dijeron que tenía que hacer un depósito de garantía de 100 mil soles. Este requerimiento de la clínica se presentó luego de la hospitalización del hombre.

“Cuando me comunicaron que tenía que pagar esa cantidad de dinero, yo no contaba con los recursos económicos. Le dije que tenía 30 mil y que podría hacer el depósito de ese monto. No aceptaron. Desesperadamente, busqué amigos y familiares, y pude conseguir 50 mil soles”, contó la mujer.

Pese a su esfuerzo por acercarse a la suma que pedía el centro de salud, la esposa del hombre recibió otro rechazo: con 70 mil soles en su poder le dijeron ‘llévate a tu paciente, llévatelo a un hospital’.

Cabe recordar que hace dos meses, el presidente Martín Vizcarra dio un anuncio importante respecto este tema; sin embargo, al parecer solo quedó en palabras. “Si se acaba la cama UCI en el hospital de EsSalud, lo derivamos a la clínica privada; y eso no lo asume el paciente, lo asume el estado porque nosotros estamos haciendo un manejo integral de toda esta enfermedad”, manifestó.

“Mi esposo fue desalojado por no contar 100 mil soles. Luego de mucho esfuerzo, pude conseguir el dinero, pero me dijeron que ya no había cama. Entonces tuve que esperar hasta el 29 de mayo para que recién fuera hospitalizado”, precisó Elizabeth.

Es menester precisar que el hombre aún permanece en UCI y su deuda hasta el día de hoy supera los S/ 218.000. En tanto, la Clínica San Felipe asegura que busca comunicación con EsSalud para resolver el asunto en cuestión.

Cris Vílchez, hermana de un paciente que fue internado en la Clínica San Pablo, está atravesando una complicada situación debido a los requerimientos de este centro de salud. Su testimonio puso al descubierto las exorbitantes cantidades de dinero que pide esta empresa.

“Sabíamos que ingresar a una clínica no iba a ser barato. Mi hermano me dice que había pagado 20 mil soles. Al día siguiente el personal de salud nos indicó que él recibiría 3 ampoyas, por tanto, teníamos que depositar 13 mil soles más”, expresó la mujer al medio local.

Cabe precisar que esos montos requeridos no fueron los únicos pagos pues con el transcurrir de los días, la hermana del paciente tuvo que conseguir 30 mil soles y luego 33 mil soles. S/ 139.400 fue la cantidad que pagó gracias a la ayuda de parientes y amigos. Su objetivo fue volver a abrazar a su hermano cuando todo vuelva a la normalidad y se encuentre la cura a este mal.

