Óscar Ugarte revela la forma en que contrajo la COVID-19: “Fue en los vuelos con médicos”

El exministro de Salud y actual gerente de operaciones de EsSalud, Óscar Ugarte, relató la mañana de este lunes la forma en que pudo haberse contagiado de COVID-19, enfermedad de la que viene recuperándose satisfactoriamente. Como se recuerda, el último jueves 18 de junio fue dado de alta.

Sin embargo, Ugarte enfatizó que nunca se debe bajar la guardia ante el virus, debido a que un descuido suyo fue lo que ocasionó el contagio. Así lo dio a conocer en RPP, en conversación con el doctor Elmer Huerta. De acuerdo a su testimonio, fue en los puentes aéreos con médicos enfermos cuando contrajo la enfermedad.

“Yo creo que el mayor riesgo al que estuve expuesto fue en una tarea que me encargaron, y cumplí con muchísimo gusto, que fue organizar el transporte aéreo, el puente aéreo de enfermeras, médicos y personal de salud que había caído [enfermo de COVID-19]. Y eso me obligaba a entrar en contacto con ellos, conversar, organizar, determinar el tipo de vuelo. Yo estoy seguro que fue ahí, en algún momento que no he tenido la precaución suficiente”, relató el exministro de Salud.

Asimismo, Ugarte explicó que, durante algunas actividades en regiones de la selva, tuvo que ingresar a hospitales y tener contacto cercano con pacientes COVID-19. Todo ello lo mantuvo siempre al borde del contagio, algo que terminó sucediendo con el tiempo.

“Estando en Iquitos lo que hicimos fue llevar personal para reemplazar al que salía porque había caído enfermo. Llevamos medicamentos, un hospital transitorio que hasta ahora existe y amplió en 100 camas el hospital de EsSalud. Todo eso permitió responder mejor en su momento. Eso me obligó, como es lógico, a estar en los hospitales”, narró.

