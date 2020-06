Un estudio científico confirmó que hubo una variación del genoma del virus SARS-CoV-2. Ante ello, el doctor Elmer Huerta aseguró que hasta el momento no se ha producido una mutación total de la COVID-19.

En ese sentido, advirtió que si llega a ocurrir alguna alteración del virus, la vacuna que se viene produciendo no sería efectiva.

“El informe significa que el virus salió de China, se fue a Europa, adquirió el linaje y volvió al país asiático. Sin embargo, la identidad química sigue siendo china, no ha variado. Lo importante es que el virus no mute completamente y se convierta en otro diferente, porque eso significaría que las vacunas que se están haciendo ya no servirían”, comentó.

Cabe resaltar que el genoma del virus es la fórmula química; es decir, la identidad genética de cómo se observa en distintas representaciones.

Huerta explicó que cuando el virus nació en Wuhan tenía cierta forma, pero luego pasó de persona a persona y ha cambiado en su estructura, pero no en el núcleo. Sigue siendo la COVID-19.

“Al salir de China y llegar a Europa siguió siendo el mismo virus, pero algunas partes químicas de su centro cambiaron y a eso se llama el linaje europeo. También existe un linaje peruano del virus porque solo circula entre nosotros”, apuntó Huerta.

¿Qué virus causa la enfermedad COVID-19 y a qué familia pertenece?

La COVID-19 proviene del virus SARS-CoV-2 y pertenece a una gran familia de los coronavirus. Los primeros infectados de esta enfermedad se conocieron en la ciudad de Wuhan, en China.

¿Cómo prevenir el COVID-19?

El Minsa recomendó a la población a lavarse las manos frecuentemente, en un mínimo 20 segundos. Asimismo, aconsejó cubrirse la nariz y boca con el antebrazo o pañuelo desechable al estornudar o toser; no tocarse los ojos, la nariz y la boca, usar mascarillas y guardar la distancia social.