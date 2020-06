¿Cómo prevenir y acabar con la anemia?

La anemia es una de las enfermedades que todos deben prevenir en este momento para evitar el contagio del coronavirus.

Este mal debilita el organismo y, por lo tanto, quienes lo padecen se vuelven propensos a contraer males respiratorios de manera más agresiva que lo usual.

También puede sufrirse otras enfermedades. Para saber cómo combatirla y prevenirla, la nutricionista Argelia Najar, del portal Salud en Casa, brindó consejos que, desde su perspectiva, deben convertirse en hábitos. Solo así, los pacientes no recaerán en la anemia.

¿Qué es la anemia y en qué afecta?

Los peruanos sufren anemia mayormente porque sus organismos carecen de hierro y, por lo tanto, tienen un bajo nivel de hemoglobina en la sangre.

“Esto afecta sobre todo a los niños menores de 3 años porque están en pleno desarrollo neuronal y eso imposibilita un aprendizaje a futuro, un desarrollo adecuado de aprendizaje y también de comprensión”, señaló Najar en entrevista con La República.

¿Cuáles son los síntomas de la anemia?

La anemia se presenta de manera distinta en niños y adultos. Por ejemplo, los indicadores de que un menor la padece son la irritabilidad, el cansancio y el sueño.

“En algunos niños no puede presenciarse eso, pero se ve en su molestia y llanto”, aclaró.

Mientras que en las personas mayores pueden presentarse mareos y palidez.

“En los adultos se ve en el cansancio, un cansancio que ni durmiendo se nos va. Otro singo es la palidez; un tono más amarillo en la piel en algunos casos. En la anemia leve no se nota mucho. Cuando es anemia moderada a severa ya se nota el cambio en el tono de la piel”, explicó.

¿Cómo podemos prevenir la anemia?

Najar mencionó que la anemia puede prevenirse mediante el consumo de alimentos que contienen hierro. Pero agregó que la hemoglobina tiene un periodo de vida de 120 días en los cuerpos.

Por ello, precisó que las personas que quieren recuperarse tienen que seguir un hábito de buena alimentación.

“Si me alimento bien en estos 3 meses, luego de ello me recupero y me descuido, es decir, no como alimentos ricos en hierro, puedo volver a tener anemia. Eso hay que tenerlo claro y eso las personas no lo conocen. Piensan que ya si se recuperan ya no volverán a tener anemia. Pueden tenerlo si dentro de 3 meses no se alimentan bien”, indicó.

¿Qué alimentos debemos consumir para evitar la anemia?

Las personas con anemia tienen que consumir alimentos ricos en hierro. Pueden ser: menestras, sangrecita, pescado oscuro (Bonito), carne de res, vísceras (hígado, vaso, bofe).

¿Qué platos son nutritivos para combatir la anemia?

Los platos que pueden consumir las personas interesadas en subir su hemoglobina son: saltadito de carne roja, empanada o puré de sangrecita, arroz con menestras, arroz chaufa con sangrecita, entre otros que contengan vísceras de animales.

“También se pueden hacer postres con sangrecita. Uno de ellos puede ser un brownie, una galletita, una mazamorra con sangresita. Sobre todo para los niños que no tienen ese gusto por comer este tipo de alimentos”, aconsejó.

¿Qué fruta es buena para combartir la anemia?

El hierro necesario para acabar con la anemia no se encuentra en las frutas.

Este componente se halla en los alimentos de origen animal y en algunas menestras.

¿Cuál es la mejor vitamina para la anemia?

La vitamina que puede ayudar a superar la anemia es la “C”, pues genera una mejor absorción de los alimentos ricos en hierro.

“Se encuentra principalmente en la naranja, la mandarina y el limón. Si se acompaña una menestra con una ensalada de verduras con limón, se puede mejorar la absorción del hierro. El hierro es un mineral, la vitamina es otro tipo de micronutriente”, señaló.

¿Cuáles son los tipos de anemia?

La anemia puede presentarse de tres formas: ferropénica, de folato, megaloblástica y perniciosa.

La mayoría de peruanos padece la anemia ferropénica, que nombra al déficit de hierro en el organismo.

“La anemia megaloblástica principalmente se debe a un problema macrocífico, es decir, un problema con relacionado a la producción de los glóbulos rojos que no están funcionando adecuadamente. Es congénita. Los más relacionados a lo nutricional son la ferropénica y la perniciosa”, mencionó.

La anemia de folato suelen sufrirla las personas vegetarianas que no se alimentan de forma óptima. En estos casos, Najar recomendó consumir suplementos alimenticios.

Consecuencias de la anemia

En este contexto, la consecuencia más grave de la anemia es el contagio de la COVID-19. Najar explicó que es importante mantenerse bien alimentado para que no se sufran problemas en el sistema inmunológico y, por lo tanto, se prevengan enfermedades infecciosas y de contacto.

“A largo plazo pueden ser niños o niñas que no tendrán una fácil comprensión desarrollo aprendizaje entre otras e incluso problemas a futuro del aprendizaje en el tema educativo. En el crecimiento también se ven afectados, niños que pueden tener menor talla de la que tiene el promedio”, agregó.