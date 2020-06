Patricio Quintanilla

Rector U La Salle

Han pasado noventa días de aislamiento, en este tiempo, el Gobierno ha dado una serie de medidas para proteger la salud de la población; se ha apoyado a las empresas, grandes y pequeñas, con medidas fiscales y monetarias; se ha ayudado a las familias con subsidios directos; se ha postergado el pago de impuestos y créditos en el sistema financiero.

Es posible que no se haya alcanzado el éxito esperado y hay muchos dañados en el camino, en cuanto a la salud y la economía, pero el Estado ha hecho su parte y ahora el resultado depende de nosotros.

Las empresas

Muchas empresas han actuado responsablemente y lo continúan haciendo, tomando medidas para evitar la ruptura de la cadena de pagos, para lo cual han gestionado operaciones de crédito de las líneas promocionales generadas por el Banco Central de Reserva, pero no ha sido así en todos los casos.

El profesor Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, publicó recientemente un artículo, no referido al Perú pero que se aplica. Su análisis indica que posiblemente estas medidas de estímulo monetario no funcionen en el corto plazo, porque este puede quedar ocioso, en una cuenta de banco, como precaución para épocas peores y no se logra el objetivo de reactivar la demanda.

Por otro lado se conoce de empresas con posición dominante en el mercado, que atentan con la libre oferta y demanda, en perjuicio del consumidor.

Las familias

Además de respetar y cumplir las normas oficiales, una forma de contribuir con las micro y pequeñas empresas, las más afectadas por la pandemia, es canalizar nuestra demanda hacia ellas, en lugar de grupos oligopólicos; por pequeña que sea, genera negocio a las empresas más vulnerables, que realmente lo necesitan. Si todos ponemos nuestro granito de arena, podremos apoyar a que sobrevivan en esta situación, lo que sería un logro.

Conclusión

El Estado hizo su parte, ahora nos toca a nosotros, empresas y familias.