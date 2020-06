El coronavirus bajo la mirada de un médico cubano

Elmer Mamani

Arequipa

Eliécer Hernández Palomo ejerce la medicina en la provincia cubana de Granma. El yate que condujo a Fidel Castro y sus rebeldes a la isla para iniciar la revolución en los sesenta, adoptó ese nombre. Lejos de su país, el galeno recorre los pasillos del hospital Covid-19 Honorio Delgado Espinoza de Arequipa. Es el coordinador de la brigada médica cubana que brinda ayuda en la lucha contra el coronavirus en ese nosocomio. Una delegación de su país arribó a Perú gracias a un convenio entre ambos gobiernos, 26 de esos profesionales anclaron en la región del Misti.

Ni bien llegaron, algunas voces disconformes se pronunciaron. Que quita la oportunidad a profesionales locales y que no todos son médicos intensivistas para la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). “Solo los médicos, ya sean cubanos, venezolanos, americanos, sabemos que no tenemos fronteras. A nosotros solo nos interesa el paciente, la humildad, la satisfacción del deber cumplido”, respondió Hernández.

El Gerente Regional de Salud, Leonardo Chirinos, calificó la medicina de Cuba como una de las mejores. Según él se basa en la prevención y atención primaria. Esa política que habría rendido sus frutos en la guerra contra la pandemia. Hasta el 18 de junio, cifras reportan 85 muertos en el país caribeños y 2295 infectados, una de las más bajas en América Latina.

Cuando una persona da positivo a la prueba molecular en Cuba se le empieza a dar tratamiento con varios fármacos. Especifica Hernández que suministran el antirretroviral Kaletra usado en varios países, el Interferon cuyo nombre comercial es el Heberferon, elaborado en la misma isla. “La administración de los fármacos hace que los pacientes graves no lleguen a estados críticos y que los críticos no lleguen a una alta letalidad”, indicó.

El galeno explica que la medicina inhibe a los linfocitos (células de respuesta inmune) y permite que la “tormenta de citocinas”, que es lo que produce la gravedad del paciente, disminuya. Y es que el virus estimula a las células inmunológicas no solo atacarlo sino a dañar órganos sanos. Tal puede ser la abundancia de citocinas que atacan tejidos sanos, glóbulos rojos y blancos. Las consecuencias son catastróficas para el enfermo.

Pero el Interferon, vacuna bandera de Cuba, también tiene sus detractores. Hay una controversia mundial de si sus efectos son para peor o mejor. “Hay muchos medicamentos que se está estudiando en Cuba y que ya nosotros los utilizábamos contra algunas pruebas antivirales y que hoy nos están dando resultados”, agregó. En la isla también trabajan para encontrar la vacuna que acabe el mal de Wuhan.

Para Hernández, el ensayo clínico de Perú es adecuado para el comportamiento del coronavirus en su territorio. “Creo que en Perú su protocolo está bastante aceptado y los resultados deben ser satisfactorios siempre y cuando lo cumplan con lo que definieron”, dijo.

La cuarentena cubana

Hernández nació en Holguín y su especialidad es medicina general integral. Acudió con la brigada a Venezuela, Bolivia, y Brasil, para brindar apoyo médico tras catástrofes naturales. A su cargo están 11 profesionales, 6 enfermeras que apoyan en hospitalización y 5 médicos que trabajan en UCI del Honorio. El grupo restante (15) ayuda en la atención primera con la patrullas Covid-19, buscando casos positivos en los distritos de la ciudad.

Narra que Cuba en pocos meses controló la pandemia, que solamente se dan casos positivos en La Habana sin fallecidos. Aseguró que el cierre de fronteras, puertos fueron decisiones tempranas. “Se han tomado medidas para la apertura de algunas líneas económicas y sociales, pero todavía mantenemos restricciones”.

Según Hernández esas medidas no fueron generalizadas. En cada región, provincia, municipio, fue específica por las situaciones económicas y sociales que las distinguen. La Organización Panamericana de la Salud la calificó como una de las estrategias más agresivas por sus miles de personas aisladas en casa y clínicas, bajo observación. Según la BBC el plan cubano ya presenta consecuencias con más colas de las que había para adquirir alimentos, pero ese es otro cantar.❖

“Hay médicos locales igual o más capaces”

Javier Gutiérrez, decano del Colegio Médico de Arequipa, resalta que no están en contra de los médicos cubanos en Perú. “Pero no se requiere una gran especialidad para tocar la puerta de una casa y aplicar una prueba rápida”, dice. Sostiene que estos galenos son de medicina general que pueden ser reemplazados por profesionales locales sin empleo, tan capaces o mejores que los extranejeros. “No nos oponemos a que vengan especialistas en UCI, Trauma Shock, que nos hacen falta”, se pronunció. Acotó que “curiosamente no los han mandado a Iquitos o Pucallpa donde murieron varios médicos”. Por sus servicio cobrarían entre 3 a 4 mil dólares, añadió.