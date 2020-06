La pandemia ha hecho que algunos hogares no celebren de la misma manera el Día del Padre. Un grupo de progenitores lucha a diario contra la COVID-19 tras no desistir de sus puestos de trabajo, pues consideran que servir al país en estos momentos también es de suma importancia.

Juan Julio Paredes es un ejemplo de que la paternidad es lo primero, ya que tuvo que tomar la difícil decisión de donar parte de su riñón a su hija para que ella pudiera continuar viviendo. Motivo que lo convierte en población vulnerable frente al coronavirus.

Sin embargo, este hombre no ha dejado de laborar como supervisor de limpieza del Instituto Cardiovascular de EsSalud porque considera que su puesto de trabajo es crucial en plena pandemia.

“El rubro de limpieza es esto. El médico no puede realizar sus trabajos mientras el personal de limpieza no haya realizado una limpieza a su consultorio, entonces lo primero es la limpieza”, manifestó.

El Suboficial Superior de la Policía Nacional del Perú, Fidel Alvarez Flores, sin duda alguna, es un guerrero más en pleno estado de emergencia, pues puso su vida en riesgo tras repeler un ataque terrorista en Huanta, Ayacucho. Se contagió del coronavirus, pero logró superar la enfermedad y hoy puede estar en casa con su familia celebrando el Día del Padre.

“Me trataron con bebidas calientes, el cuadro empeoró un poco. Recuerdo que me faltaba un poco la respiración, pero no me amilané”, dijo.

Por otro lado, el Dr. Nelson Solis hoy puede caminar tranquilo y continuar salvando vidas tras superar al coronavirus en uno de los nosocomios del país.

“El virus ha hecho que se cree una inmunidad en mí. Lo que me ha permitido moverme de la mejor manera en el hospital, sin tanto temor a contagiarme porque ya creó una inmunidad en mi”, señaló el galeno.