“Cuando sea padre no quiero abandonar a mis hijos como lo hicieron conmigo”: soldado se quiebra

El Ejército del Perú conmemoró a todos los padres del país que celebran su día de forma distinta por el coronavirus; sin embargo, no contaron con que uno de sus soldados se quebrara en el video tras recordar que su madre fue padre y madre para él.

Aldair Chávez es el valeroso militar que agradeció a su madre por enseñarle todo lo que él sabe y la celebró por desarrollar doble función, luego de que su papá los abandonara cuando el nació.

PUEDES VER: Reinician construcción de parque temático en Moquegua

“Yo no conocí a mi papá, pero tengo una madre que para mí es todo. Desde pequeño he crecido con ella; cuando sea padre no quiero abandonar a mis hijos, así como lo hicieron conmigo, quiero estar con ellos siempre y que siempre tengan mi apoyo, que nunca se sientan solos y abandonados. Quiero ser un buen padre para ellos”, expresó el miembro de las Fuerzas Armadas.

A su testimonio se sumaron los de otros militares que agradecieron a sus progenitores por la educación brindada y porque hoy son lo que son por ellos.

Asimismo, el Teniente Coronel Victor Sotelo envió un abrazo al cielo a todos los padres del país que no pudieron superar al coronavirus y que, sin duda alguna, están cuidando a sus familias desde el cielo.

“En el cumplimiento de la misión me contagié del virus, pero tuve que luchar duro para recuperarme, poder ver a mi familia, a mis amigos. La verdad hoy, gracias por darme la bendición de la vida, de poder gozar a mis adorados hijos, sobre todo este domingo que es el Día del Padre. Yo elevo una oración para aquellos que lucharon valientemente y no han logrado vencer a este virus. Padres que desde el cielo están cuidando a sus familia. A todos ellos les deseó un feliz día”, dijo.