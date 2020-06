El ‘Ángel del oxígeno’: Luis Barsallo vive drama por no ver a su hija

En medio de la crisis sanitaria que vive el país, Luis Barsallo se convirtió en un ‘ángel’ para las familias con pacientes COVID-19 por mantener los precios de este valioso elemento. Motivo que lo ha hecho sentir orgulloso, sin embargo, el ‘Ángel del oxígeno’ ha estado alejado de su hija por más de 90 días para evitar un posible contagio.

“Yo soy divorciado y mi hija vive con su madre. Por esta situación ya no he podido ir a verla (...) Tengo permiso para transitar por el mismo rubro que estoy, pero aún así no he ido por prevención”, comenta Luis, quien ha formado parte de la Marina de Guerra del Perú.

Al ‘Ángel del oxígeno’, como ahora lo llaman por no subir el precio de este recurso y venderlo a 15 soles el metro cúbico, le atemoriza la carga viral a la que está expuesto por su labor. Por ello, en las dos oportunidades que tuvo para ver a su hija, el encuentro fue de lejos.

“Ella salió al segundo piso de su casa y yo abajo en mi carro la saludaba, pero no quería entrar porque también tenía miedo. Todavía no me hacía una prueba de descarte de la enfermedad y no lo hice por seguridad”, dijo.

Asimismo, contó al diario Ojo que cuando se hizo conocida su gran acción, su hija lo llamó para decirle que ahora tenía que sacar cita para poder hablar con él porque ya no podía contestar las llamadas, pues su misión era poder ayudar a las personas que necesitaban oxígeno.

“Cuando vio la nota, me dijo ‘papi tengo que sacar cita contigo para hablar’ porque a veces me llamaba y realmente no podía contestar, pues tenía que atender una cola de cinco cuadras (...) Pero ella está contenta de la acción que hacemos acá”, manifestó Barsallo.