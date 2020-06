Cámaras de seguridad captaron a un hombre escupiendo y tosiendo al interior del ascensor de un condominio ubicado en el distrito de Comas. Personas que residen en el lugar solicitan identificar al sujeto para sea sancionado, pues temen que sea un portador del nuevo coronavirus.

Como se aprecia en el video, el hombre que viste una polera oscura con capucha y un chaleco naranja se baja la mascarilla, mira por los alrededores y finalmente expulsa sus secreciones varias veces en tres lados diferentes del elevador.

Como era de esperarse, las imágenes generaron indignación entre las personas que viven en los departamentos del complejo.

“Me parece criminal, sabiendo que estamos en un momento crítico, ya es falta de criterio. Por qué tener que actuar de esa manera. Creo que lo hace consciente para que él no solo sea el infectado, sino también los demás”, aseguró una joven.

“De repente me contagia porque puede estar con el virus. Es peligroso, no debería hacer eso. Habría que identificarlo, saber quién es y sancionarlo porque no puede estar haciendo esas cosas”, señaló otra mujer.

El abogado Julio Rodríguez explicó al citado medio que el sujeto que aparece en el video puede ser acusado de violar las medidas sanitarias, lo que se sanciona con una pena privativa de la libertad entre 6 meses y 3 años, tal como se estipula en el artículo 92 del Código Penal.

Asimismo, podría ser castigado por el delito de desobediencia a la autoridad, que se castiga con hasta 4 años de cárcel.

