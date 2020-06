“No hay oxígeno”: médicos en Tarapoto reclaman más apoyo a autoridades ante aumento de pacientes

En medio de la pandemia por coronavirus, los médicos de Tarapoto viven un drama diario al no tener más balones de oxígeno para atender a pacientes en los hospitales. Según el relato de una doctora, ellos ya no cuentan con más instrumentos para seguir laborando en dichas condiciones, incluso, aplican la ventilación mecánica a varios enfermos porque no consiguen más medicina.

Según los médicos, en estos tres meses de pandemia, la situación ha ido empeorando al no contar con más oxígeno para todos. En una conferencia dada en la ciudad de Tarapoto, este viernes 19 de junio, el primer ministro Vicente Zeballos anunció que están realizando todas las labores posibles.

No obstante, los médicos le reclamaron la falta de medicina y balones de oxígeno. “No hay oxígeno, señor Premier. Usted verdaderamente no refleja su compromiso con la población de Tarapoto. Le pido que suspenda la conferencia para que vea cómo estamos”, indicaron.

Ante dicha afirmación, el Premier manifestó que iban a llegar avionetas hacia la zona para que se solucione el problema. “Estamos haciendo la labor, incluso con la viceministra de Salud y el general Astudillo”, dijo. Sin embargo, la respuesta del personal de salud fue: “queremos que nos escuchen”.

La situación crítica que vive la ciudad de Tarapoto se suma la espera de los médicos por ser escuchados. “¿Van a poder ir al hospital? Nosotros estamos sufriendo todos los días. ¿Por qué no han arreglado la planta de oxígeno? Son tres meses de la pandemia”.

Hasta la fecha, la región de San Martín registra 3.250 infectados y 83 fallecidos a causa de la COVID-19. Perú ya alcanzó el puesto 7 de países más afectados en el mundo.

