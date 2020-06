Padres de familia del colegio ‘Micaela Bastidas Condorcanqui’ reclaman un mayor descuento de las pensiones de la institución educativa municipal en Lince, ya que el costo actual es de 200 soles, lo cual consideran un exceso porque ellos asumen los gastos por las clases virtuales como luz, agua e internet.

Un grupo acudió a protestar en los exteriores de la Municipalidad de Lince el último jueves. En declaraciones a Diario La República, Peggy Bohorquez, una de las madres afectadas, mencionó que acordaron llevar a cabo un diálogo con los representantes de la comuna el viernes 19 de junio; sin embargo, no sucedió.

“Realizamos una protesta en los exteriores, siempre siguiendo el distanciamiento social, quedamos en una reunión el viernes 19 y prometieron la presencia del gerente municipal, pero no llegó y nos mandaron a personas que no deciden en ello”, dijo. La madre expresó que algunas oficinas de la Municipalidad han ocupado la institución educativa.

“En el colegio están utilizando el área de jardines y limpieza, osea, usan las instalaciones de la institución, obviamente, generando los gastos. Eso es lo que a nosotros nos quieren cobrar cuando no hay clases presenciales”, manifestó.

En la reunión que tuvieron con algunos funcionarios y el director del Colegio, Ysaac Abarca Sánchez, la representante expresó su malestar por la actual situación de los padres de familia; no obstante, esto no llegó a un buen acuerdo, ya que el gerente municipal de Lince, José Arévalo, no se presentó y solo les informaron que el costo de las pensiones se mantenía.

Ellos continúan esperando una respuesta por parte de las autoridades municipales.”Hemos intentado decirles que queremos una pensión de 150 soles, pero nos dicen que tienen que solventar gastos. Estamos en una época de pandemia, hay muy poca labor, la mayoría de nosotros somos independientes”, manifestó.

Por otro lado, en una solicitud enviada por miembros de padres de familia expresaron que el tiempo de las clases virtuales también se han visto disminuidas, por lo que consideran un punto carente en la enseñanza. Agregaron que si bien el colegio propuso una recuperación de clases de marzo, esto no era posible ante las pocas horas en el Classroom. Esta situación de las clases no presenciales ha devenido en que los padres de familia pidan un descuento del 50 % desde el mes de abril.

“Lo que busca el alcalde, al no bajar las pensiones, es cerrar la institución. Decir hay pocos alumnos y por ello se cierra. Varios se están retirando”, precisó.

Los padres de familia piden al alcalde un reunión pronta junto con el gerente municipal para establecer los criterios, ya que varios no cuentan con el dinero a causa de la pandemia de la COVID-19. Diario La República intentó entablar diálogo con la Municipalidad, pero no se obtuvo respuesta.

