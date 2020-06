Alrededor de 30 personas, familiares y amigos del paciente Edwin Tello Encarnación (53), realizaron un plantón frente a la clínica San Felipe ubicada en Jesús María, donde se encuentra internado su pariente. Ellos exigen que su familiar pueda ser trasladado a un hospital de EsSalud al no contar con más dinero para solventar los gastos.

El pasado 25 de mayo, Edwin Tello Encarnación presentó una severa complicación de neumonía, por lo cual la familia decidió llevarlo a la Clínica San Felipe. Sin embargo, tras varios días de internamiento, la suma de dinero se hizo más grande hasta llegar a S/ 175.000 soles.

Si bien el paciente ha estado hospitalizado y conectado a un ventilador mecánico, la familia comentó que el costo fue muy excesivo. Agregaron que Edwin Tello fue sometido a una prueba de descarte del nuevo coronavirus, a la cual dio negativo.

La esposa del paciente internado declaró a RPP que la deuda llegó a 175.000 soles hasta el pasado sábado 13 de junio. Ante ello, la familia juntó todo el dinero mediante actividades y préstamos, pero ya no tenían más para seguir en dicha clínica.

La situación ha llevado a que los parientes decidan trasladarlo a un hospital de EsSalud; sin embargo, según la versión de los familiares, EsSalud ya no contaría con más camas para su traslado. Ellos piden que puedan atender su solicitud. “Pido el traslado, por ser un paciente aportante. He mandado cartas y no tenemos respuesta”, comentó la mujer.

Por último, pidieron que la Superintendencia de Salud (SuSalud) supervise correctamente a las clínicas privada al tener un costo excesivo en estos días. Hasta el momento, la entidad fiscalizadora está realizando supervisión en los establecimientos de salud.

