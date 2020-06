Pacaya Samiria en el olvido: habitantes denuncian no recibir ayuda del Estado

La Reserva Nacional Pacaya Samiria (Loreto), considerada la segunda área natural protegida del Perú y la cuarta en toda América del Sur, hoy es un lugar olvidado.

“No tenemos apoyo. No hay ingresos económicos, no tenemos qué darles a nuestros niños”, dice Tony Layche, miembro de la comunidad nativa Yarina, una de las cinco que conforman la Reserva Nacional. Y es que la llegada del covid-19 no solo ha impedido que la población continué con sus labores, que en un 90% eran destinadas al turismo, sino también con sus vidas.

En otros tiempos, que no fueran de pandemia, la Reserva Nacional Pacaya Samiria era una de las reservas nacionales más visitadas en el Perú.

Tony Layche, quien se desempeñaba como guía turístico, fue uno de los infectados con el covid-19. Según cuenta, su recuperación fue gracias a remedios caseros. “El 4 de mayo, me estaba muriendo, pero logré superar el coronavirus. Lastimosamente, mi madre no”, recuerda y eso le da más impulso para buscar ayuda.

Los niños están sin comer, denuncia Tony Layche, coordinador de turismo comunitario.

Es por este motivo que hoy ha emprendido un pedido de ayuda para sus familiares y amigos. Para ello, viajó a Iquitos (a casi doce horas de Pacaya Samiria) donde viene desempeñándose en diversas actividades.

Él afirma que en la Reserva Nacional Pacaya Samiria nadie ha recibido bonos del Estado, ni canastas y, al no contar con cobertura de Internet ni luz permanente, se encuentran desinformados y abandonados.

Para cualquier ayuda, comunicarse con Tony Layche al 914842563 (llamadas) o al 949 764 601 (WhatsApp).