Apertura progresiva con cuidados

Patricia García, epidemióloga y exministra de Salud

Debe seguir la apertura económica con cautela y diferenciada por regiones. Por ejemplo, en Iquitos, donde la epidemia arrasó, es tiempo de ir abriendo más. También en la sierra, por los riesgos menores en altura. Progresivamente, deben abrirse más actividades, siempre teniendo en cuenta que esto no acabó, manteniendo el distanciamiento social y lavado de manos. Ajustar cuidados en transporte público. No volveremos a la normalidad anterior. No escuelas ni universidades este año. No reuniones de grandes números de personas, tal vez algunos encuentros familiares con pocas personas, protegiendo a los más vulnerables. Abrir algunos comercios pequeños en que la gente desde afuera pueda comprar. Evitar centros comerciales cerrados.

El peor momento, mucha cautela

César Cárcamo, epidemiólogo y miembro del Grupo Prospectiva

Desde el punto de vista de salud, es el peor momento para levantar la cuarentena: estamos arriba. La epidemia está estabilizándose, no significa estar abajo o ir abajo. Si se reinician los contagios, empeoraríamos. En lo económico, la cuarentena tiene grave efecto y afecta más a los pobres. El Gobierno optó por relajar medidas con cautela: abrió algunas actividades económicas. Es posible que haya efecto en la epidemia. Aparentemente, las muertes están estables, pero nadie puede garantizar que cuando abran no vuelvan a subir. Yo digo: relajar medidas con mucha cautela. Abrir un poco y ver qué pasa, si va bien, abro un poco más, si no, cierro. Levantar toda la cuarentena no, pero seguir abriendo sí porque la economía ya no da más.

Un mayor compromiso ciudadano

José Magallanes, prof. PUCP y miembro de Prospectiva-Minsa

Sin vacuna ni cura, la mascarilla, distancia e higiene son la receta más confiable. Si eso se respeta, las actividades pueden volver adaptadas a normas de nueva convivencia. El fin del confinamiento seguirá trayendo contagios y muertes. Se requiere mayor compromiso del ciudadano, ante un Estado que da más de lo esperado, pero menos de lo necesario, y mayor flexibilidad a los informales para apoyarlos a pasar a un modelo salubre. Si el ciudadano respeta las normas, los pronósticos de equipamiento y reclutamiento serán útiles. Serán inútiles si rompemos las recomendaciones. Se tienen pandemias en diversas fases y regiones, pero aún casi 700 distritos no tienen contagiados; una salida selectiva no es del todo rechazable.

No existe una fórmula única

Juan Astuvilca, epidemiólogo y decano del Colegio Médico de Lima

La cuarentena absoluta nacional no da para más. No ha cumplido el objetivo: disminuir la transmisión de la enfermedad. Por tanto, no hay un acatamiento sostenido de la población. Como Colegio Médico, planteamos que sea focalizada, de acuerdo a la realidad de cada distrito de Lima y cada región. Se tendría que valorar la cantidad de infectados, fallecidos, la capacidad de respuesta del sistema de salud y aplicar las medidas. Debe haber muchas variaciones de estas medidas: toques de queda, cuarentena, apertura de actividades económicas. No hay fórmula exacta. En algunas regiones donde están aumentando los casos hay que ser más rígidos y estrictos y, sobre todo, con mayor vigilancia de las Fuerzas Armadas y la Policía.

Llegando al máximo de capacidad

Theresa Ochoa, infectóloga y docente de la U. Cayetano Heredia

Desde el punto de vista económico, no creo que el país aguante más en cuarentena. Desde el punto de vista de salud, si no se cumplen las medidas, aumentarán los contagios, casos severos y la necesidad de camas con oxígeno y cuidados intensivos. Aunque ha mejorado la capacidad de cuidados intensivos, estamos llegando al máximo de la capacidad de camas con oxígeno. Al levantarse la cuarentena, habrá demasiados casos que no se podrán atender. Dada la curva epidemiológica, no estamos cerca de una meseta. Habrá un despunte muy grande de casos. Otra medida sería restringir por distritos o regiones, pero no sé qué tanto se logre el cumplimiento de la población. En zonas de mayor riesgo, debe mantenerse la cuarentena diferenciada.

Estrategias por población vulnerable

Jorge Alarcón, epidemiólogo y docente de la UNMSM

La única forma de enfrentar esta pandemia es tener claro cuál es la población vulnerable y desarrollar estrategias de control y prevención específicas. Ya no estamos en el momento de estrategias generales como las que hemos tenido, que no han dado los resultados esperados. No es la misma situación en distritos de clase media que en distritos populares. Se debe desarrollar una estrategia que considere la vulnerabilidad. Eso requiere equipos de diagnóstico e intervención mucho mejor preparados, con más información y que actúe en forma coordinada e intersectorial. Esta cuarentena general no va más. Aumenta el contagio, mortalidad, los servicios han sido sobrepasados y no se resuelven los problemas de la población.