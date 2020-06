Hoteles aplican protocolos con cautela

“Cusco no es Lima” fue la sentencia del presidente regional de Cusco, Jean Paul Benavente, a la hora de reclamar la reactivación del sector Turismo.

“Somos la región con menos mortalidad, los casos severos están siendo controlados (...) el proceso de regulación desde Lima debe considerar la gran heterogeneidad en el país. No solo pensando que Lima es el Perú. Hay regiones en el sur que estamos dando una buena respuesta en esta etapa tan difícil para la humanidad. Se deben plantear propuestas territorializadas”, dijo mientras recorría Machupicchu acompañado por autoridades y empresarios locales.

Ahora sabemos que la llaqta inca y una ruta corta del Qapaq Ñan funcionarán desde el 1 de julio con no más de 700 turistas diarios. La fecha coincide con el reinicio de los vuelos nacionales y de las rutas interprovinciales de transporte terrestre.

Considerando que se trata del sector más afectado por la “cuarentena” de casi cien días, representantes del sector Turismo se reunieron con el presidente Martín Vizcarra y lograron un rescate financiero a través de un fondo que bordea los 500 millones de soles y que se aplicará a través de Cofide para las empresas, y un bono de 700 soles por tres meses para los trabajadores del sector Turismo.

Los expertos, empero, coinciden en revitalizar el turismo interno pero se muestran casi convencidos de que el 2020 será un año perdido. Tanto las autoridades como los empresarios se muestran cautos.

La empresaria Patty di Bary, de uno de los hoteles más tradicionales del Valle Sagrado de los Incas, da por hecho que el 2020 es un año casi perdido. "Tardaremos en recuperarnos. Nosotros ya nos hemos proyectado normalizar las actividades a partir del 2021, pero mientras podríamos dar servicio a pequeños grupos de turistas en fechas determinadas para evitar aglomeraciones. Tenemos que aplicar protocolos estrictos", sostiene.

La empresaria coincide con la propuesta del presidente regional de aprovechar “ciudades burbuja” para contar con turistas extranjeros. “Hay que elaborar propuestas segmentándolos por grupos de edad, planes para familias, planes para mayores de 50, etc.”, aprovechando además el tema de la salud y del control de la pandemia como una fortaleza de Cusco. “El viajar en carro es algo que salió como una alternativa con mucha fuerza entre el grupo de edad de 40 a 60 en una encuesta que hicimos para el hotel. Se podrían establecer rutas con sitios para detenerse a comer y dormir y auxilio mecánico. El hospital de Curahuasi (en Apurímac) podría ser un buen aliado para dar seguridad por esa ruta y así ir generando confianza”.

Por su parte, el arquitecto Luis Miguel Lambarri pone como ejemplo otros países de gran afluencia turística pero que cuentan con "una propuesta gubernamental con subsidios a sueldos, ofertas 2x1, donde el país regala o duplica las noches de estadía. Otro punto a favor es la altura con sus rayos ultravioleta y mayor capacidad de oxigenación. Debería promoverse esta ventaja para vender como destino diferenciado", sostiene.

Añade que "esta crisis es una oportunidad para prepararse para el mediano y largo plazo. Tenemos déficit de infraestructura y servicios. Un ejemplo es Choquequirao, es el momento de concretar el teleférico. Otro caso es el transporte, renovar el parque automotor de taxis y vanes, pasar al gas y hasta autos eléctricos. Ídem para buses".

Protocolos y algo más

En esto coincide Javier Baz, editor de Hotel Perú News: “Las regiones deberían asumir un mayor protagonismo en el desarrollo y promoción del turismo interno. Al mismo tiempo, es necesaria la mejora y ampliación de las infraestructuras de comunicación tanto en lo referente a los aeropuertos de Lima y Cusco en primer lugar y luego las carreteras que faciliten el acceso fácil y en menos tiempo a las diferentes regiones y lugares de interés por todo el país”.

Durante la cuarentena, Baz organizó videoconferencias de gran convocatoria en su portal www.hotelperunews.com. Cuando le consultamos si el 1 de julio es una buena fecha para reiniciar las operaciones turísticas, nos dijo que “yo creo que sí, los hoteles categorizados ya están trabajando para adaptarse a los protocolos y los no categorizados, que son la mayoría y todavía no tienen un protocolo disponible, si llegado el momento no se les facilita la apertura, es probable que muchos comiencen a recibir clientes dado que ya hay una demanda relevante de viajes corporativos”.

La fecha ideal

Al respecto, Guillermo Martinez de Pinillos, autor de la solicitada Guía Anticovid19 para Establecimientos de Hospedaje, considera que el primero de julio no debe ser una fecha "para volver a la normalidad".

Todo lo contrario: “De ahora en adelante iniciamos una nueva etapa donde los servicios y la calidad estarán enfocados al estricto cumplimiento de los nuevos estándares para el cuidado de la salud y la minimización del riesgo de contagio en toda actividad empresarial. Considero que la fecha ideal es cuando contemos con número mayoritario de empresas del sector que tengan implementadas las diferentes medidas de bioseguridad exigidas, lo cual permitirá a los diferentes destinos turísticos transmitir seguridad y esto generará confianza y tranquilidad a los visitantes. Pero, para que esto se de, primero necesitamos contar con todos los protocolos sectoriales, replantear los criterios de reactivación por fases y contar con una eficiente y descentralizada fiscalización y control sostenible por parte de las autoridades competentes”.

