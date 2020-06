Arequipa está a punto de incendiarse con los contagios de coronavirus

Elmer Mamani

La situación es bastante crítica”, reconoció el ministro de Agricultura Jorge Montenegro sobre la situación de Arequipa, cuyos casos de la COVID-19 se dispararon en las últimas semanas. Hasta ayer se contabilizaron casi ocho mil contagiados y 203 fallecimientos.

Montenegro arribó ayer para entregar 6 nuevos ventiladores mecánicos. Con los aparatos se implementarán 6 camas UCI más en el Hospital Honorio Delgado Espinoza. Este nosocomio colapsó, el martes pasado, ante centenares de infectados que acudieron por atención médica. Con ello sus espacios en UCI se ampliarán a 24. Montenegro advirtió que esos aparatos no serán suficientes si es que la gente no empieza a cuidarse. Explicó que la región durante las primeras semanas de la cuarentena, controló la propagación del virus, pero en estos últimos días los contagios y muertes se acrecentaron vertiginosamente. “Una de las regiones que se están prendiendo (en contagios) es Arequipa, como también Ica y Huánuco”, declaró. Puntualizó que son cuatro los distritos arequipeños que concentran la mayor cantidad de infectados: Paucarpata, Cerro Colorado, Cercado y José Luis Bustamante y Rivero. Los mencionados puntean en cantidad de positivos con 922, 893, 890 y 720, respectivamente.

Para detener el colapso a fin de mes tendrán implementados 200 camas en Cerro Juli, módulos en el hospital Honorio para 246. Sin embargo, los trabajos no concluyen menos la reestructuración de este establecimiento, por lo cual pacientes deben dormir en carpas o la intemperie esperando ser hospitalizados. Por todo ello, Montenegro anunció que el Comando COVID aplicará una estrategia. “En la guerra se hacen estrategias en función a como se mueve el enemigo y en este caso el enemigo se activó en esos 4 distritos. Mañana o el domingo tendremos la propuesta (…) Buscamos una contención mucho más radical y cercana a la población. La idea es que no lleguen a UCI”, indicó. Antes que el titular de Agricultura se pronunciara, sostuvo una reunión con el Comando y las principales autoridades de la región. En la cita, el alcalde de Arequipa, Omar Candia, solicitó la suspensión de las actividades en las entidades públicas hasta el 30 de junio. Así disminuir la carga de pacientes en los dos hospitales Covid-19. Mientras que sobre la apertura de los principales mercados de la ciudad, como la plataforma Andrés Avelino Cáceres, el jefe del Comando, general EP Edwin Gratelly, señaló que aún está en evaluación. Reconoció que hay mercados dentro de la plataforma que ya cumplen con las condiciones para reabrir. Montenegro finalizó su periplo en la ciudad visitando los módulos que se levantan el Honorio Delgado y el centro de confinamiento Cerro Juli. En tanto, desde días atrás se entregan 72 mil equipos de protección personal, entre mascarillas N95, mandilones y otros. ❖

Dios me dio una nueva oportunidad

Jorge Montenegro se infectó del nuevo coronavirus.Es probable que adquirió el contagio en un mercado. “Es una segunda oportunidad que me da Dios. Esta enfermedad no se la desearía a nadie en especial por los dolores, los cólicos y toda la sintomatología. Si uno no es atendido de la manera adecuada causa lógicamente lo que saben, la muerte”, narró el ministro de Agricultura. Leyenda. Diagnóstico desfavorable. Ministro explicó que se deben tomar acciones de una vez por que sistemas de salud están al límite.