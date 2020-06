Los trabajos que se viene desarrollando para combatir el avance del coronavirus mantienen enfrentados a los alcaldes de la provincia de Ascope con el consejero regional Greco Quiroz Díaz.

PUEDES VER. Alcalde denuncia que sistema de salud se encuentra abandonado

El alcalde provincial de Ascope, John Vargas Campos, junto al alcalde de Casa Grande, Francisco Fernández, acusaron de divisionista al consejero regional Greco Quiroz Díaz y al Director de la Red de Salud de Ascope, Ricardo Pereda Quiroz.

“Greco Quiroz no está haciendo nada por la salud en la provincia de Ascope, basta de politiquería, un año y seis meses de gestión, ¿Cuál es la inversión del Gobierno Regional en salud?, ¿que busca Greco Quiroz? No se puede permitir más mentiras”, dijo el burgomaestre John Vargas desde la plaza de Armas de Casa Grande.

Autoridades piden remoción de Director de Red de Salud de Ascope.

Otro de los puntos de coincidencia de los alcaldes de Ascope y Casa Grande es la remoción del Director de la Red de Salud de Ascope, Ricardo Pereda Quiroz. “Que sepa la provincia de Ascope, que el vicegobernador regional Ever Cadenillas ha dicho que el Gobierno Regional no tiene dinero para implementar el hospital de Cartavio y que convoque a las empresas para que colaboren. Me voy a ir a parar en las afueras de la Casa de Gobierno a exigir la salida de Ricardo Pereda, por ser lacayo del consejero regional”, dijo el alcalde provincial.

Por su parte el alcalde de Casa Grande, dijo en su momento: “No podemos hacer politiquería. Ricardo Pereda es un incompetente, no da la talla para ser Director de la Red de Salud, por ética, por vergüenza, Ricardo Pereda debe renunciar”.