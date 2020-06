Otra vez dieron marcha atrás ante los cuestionamientos. En una sesión virtual extraordinaria que no duró más de 20 minutos, el presidente de la Comisión de Educación del Congreso, Luis Dioses, de Somos Perú, precisó que se dejó sin efecto la propuesta que planteaba que las universidades privadas denegadas reciban un salvataje del Estado para poder conseguir su licenciamiento institucional.

Según Dioses, su colega de bancada Grimaldo Vásquez, autor de dicha iniciativa que se dio a conocer de un momento a otro la noche del martes 16 de junio, solicitó que esta ya no se acumulara al dictamen del proyecto de ley que proponía la moratoria de universidades.

Esto lo hizo otra vez entre gallos y medianoche. No obstante, se anunció, coincidentemente, luego de que el ministro de Educación, Martín Benavides, manifestara, en una entrevista con La República, que había “grandes intereses para destruir la reforma universitaria”.

Así, desairado el controversial pedido, la Comisión de Educación aprobó por fin el texto del proyecto de ley de moratoria y se estableció que no se podrá crear ni abrir nuevas universidades públicas y privadas por dos años. Vale precisar que el Poder Ejecutivo pidió un año.

Además, en el segundo artículo de la iniciativa −que ahora se verá en el pleno del Congreso− se ordenó que la prohibición para la apertura de filiales privadas será por un plazo de tres años; mientras que solo podrán crear locales las universidades públicas que estén licenciadas.

Pero ¿qué pasará con el pretendido salvataje estatal para las 46 universidades denegadas?

De acuerdo a Dioses, ahora, tras su retiro, la propuesta será debatida en el grupo de trabajo de educación superior universitaria. Lo curioso, sin embargo, es que este se encuentra presidido por el congresista antaurista Rubén Ramos, quien ha sido docente de la Universidad Andina Nestor Cáceres Velásquez, de Puno, la misma que ha sido denegada por la Sunedu.

Esta no es la primera vez que un grupo de legisladores busca tumbarse la Ley Universitaria y la Sunedu.

Una semana atrás, el 12 de junio pasado, otra de vez de forma apresurada y de contrabando, se trató de discutir la creación del llamado Consejo Nacional de Asuntos Universitarios (Conau), como una segunda instancia revisora de los fallos de la Sunedu.

Quienes impulsaban la creación de este nuevo organismo por encima de la Superintendencia eran los congresistas María Gallardo y Johan Flores Villegas, quienes son de la bancada de Podemos Perú, cuyo líder es José Luna Gálvez, dueño de la universidad Telesup. También apoyaba su colega Marcos Pichilingue (Fuerza Popular), quien estudió en esa institución.

Conflicto de intereses

El legislador del Frente Amplio José Luis Ancalle lamentó la posición de algunos miembros titulares de la Comisión de Educación, ya que es evidente que buscan favorecer a ciertas universidades privadas. “Eso conlleva a un conflicto de intereses, no se puede ser juez y parte en el debate del futuro del sistema universitario”, aseveró.

En tanto, durante su presentación, el presidente de la Comisión de Educación, Luis Dioses, negó que quieran petardear la reforma universitaria. Sin embargo, dijo que “ello no significaba no que deba perfeccionarse la ley y que no deba fortalecer a la Sunedu o que renunciemos al rol de legislar y fiscalizar sobre las denuncias que nos lleguen”.

Citación al ministro

Dioses agregó que la Comisión de Educación citó hoy a una sesión virtual al ministro de Educación y al jefe de la Sunedu, Oswaldo Zegarra, a fin de que expliquen presuntas irregularidades en el licenciamiento de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) y de la Universidad Peruano Alemana (UPAL). El Minedu y la Sunedu han desmentido esas afirmaciones.

Opiniones

Luis Dioses Guzmán, congresista de Somos Perú:

“Como presidente de la Comisión de Educación, expreso mi compromiso con la reforma universitaria, pero ello no significa que no deba perfeccionarse o que no actuemos ante denuncias aparecidas”.

José Luis Ancalle, congresista de Frente Amplio:

“Es totalmente evidente que algunos colegas parlamentarios apoyan a universidades privadas. Incluso, sabemos que entre ellos hay egresados de esas instituciones. Eso es conflictos de intereses”.