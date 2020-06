Sullana: denuncian gasto de S/10 mil en equipo que nunca se utilizó en paciente con COVID-19

Coronavirus en Perú. Una joven cuyo nombre se mantiene en reserva denunció graves irregularidades en torno a la muerte de su hermana, quien falleció ayer en horas de la noche a causa del coronavirus, en el hospital de contingencia ubicado en el estadio Campeones del 36, en la ciudad de Sullana (región Piura).

Denuncia

En comunicación con el Facebook Del Chira Noticias, la joven detalló que su familia hizo el esfuerzo por adquirir un humidificador valorizado en S/10,000; a fin de poder apoyar en la recuperación de su hermana. Sin embargo, no encuentra explicación sobre por qué nunca se utilizó el aparato médico para atender a su familiar, pese a que fue solicitado por el personal de salud.

PUEDES VER Piura: 80 profesores murieron tras contagiarse de coronavirus

“Desde hace dos días (...) yo estuve llamado al médico (encargado) para que le coloque el equipo a mi hermana. Le pedí al doctor que designe a un especialista para que le coloque el humidificador a mi hermana, y no hubo nadie. Recién ayer, cerca de las 11:00 de la noche, un médico me pidió que le entregue el equipo a cambio del cuerpo de mi hermana que había fallecido”, comentó.

La denunciante aclaró que cuando su hermana aún estuvo con vida, el el equipo médico no fue requerido por el personal de salud, debido a que no habían especialistas capacitados en el manejo de un humidificador. Empero, lo más grave vino después cuando le condicionaron la entrega del cuerpo de su familiar a cambio de entregar el costoso aparato.

“(...) y ahora que yo quiero el cuerpo de mi hermana, el médico de turno o de cuidados intensivos me pide el humidificador a cambio de que me ayude con el acta de defunción y me entregue su cuerpo. ¿Cómo le voy a entregar un aparato que yo he comprado? ese aparato nunca ingresó en este hospital porque nunca me lo pidieron”, mencionó.

Asimismo, detalló que un médico le comunicó que en este hospital de contingencia no habían especialistas para la atención de pacientes en cuidados intensivos.

Médicos se pronuncian

Tras darse a conocer el caso, la presidenta de Cuerpo Médico del Hospital de Sullana, Patricia Montoya, reconoció que existe una deficiencia logística en el hospital de contingencia; sin embargo, descartó que el fallecimiento de la víctima haya ocurrido por negligencia de los sanitarios y que se condicione el retiro de su cuerpo a los familiares.