Federación de Emolienteros solicita al Gobierno permiso para reiniciar actividades

Con el fin de reactivar la economía, golpeada por la pandemia del nuevo coronavirus, el Ejecutivo ha puesto en marcha las dos primeras fases para reanudar actividades. Como era de esperarse, determinados sectores no han sido incluidos, lo que ha afectado a varias familias que dependían de dichos rubros.

Uno de ellos es la de los emolienteros, quienes en su desesperación, han solicitado a las autoridades que les permitan volver a trabajar de manera inmediata.

Víctor del Solar, representante de la Federación Nacional de Emolienteros del Perú, aseguró que el gremio no ha sido beneficiado con ninguno de los subsidios ni canastas otorgados por el Gobierno, por lo que durante el estado de emergencia han sobrevivido gracias a sus ahorros, pero la situación se hace insostenible.

“Hemos acatado disciplinadamente a la cuarentena, pero ya son 95 días en los que mis compañeros ya no tienen qué comer. No hemos tenido el apoyo del Gobierno. No hemos tenido las canastas de las municipalidades”, declaró en entrevista con Radio Capital.

El vocero de la mencionada federación explicó que los emolienteros están dispuestos a cumplir con los protocolos necesarios para que sus puestos de venta no se conviertan en focos de infección.

“Nosotros hace muchos años que no vendemos en vaso de vidrio. Quizás sean los informales, pero nuestros lineamientos rigen vasos descartables. Vamos a forrar nuestros módulos. No vamos a permitir que el cliente pueda tomar allí en nuestro puesto, todo será para llevar”, señaló.

Del Solar aseguró que presentarán sus propuestas ante los ministerios de Salud y de Producción para que puedan ser tomados en cuenta. “Podemos acondicionar nuestros módulos como en los mercados y tener un protocolo de bioseguridad”, agregó.

Del Solar aseguró que a nivel nacional existen cerca de 30.000 emolienteros formalizados, quienes piden que se les de luz verde para reiniciar sus actividades, de lo contrario se verán obligados a vender sin permiso.

Newsletter Alerta LR

Suscríbete aquí a la Alerta Web de La República y recibe en tu correo electrónico las noticias de último minuto al instante.