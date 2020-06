Organizan plantón en contra de la violencia sexual y los feminicidios

Colectivos feministas a lo largo de la capital anunciaron a través de redes sociales que se había organizado un plantón para protestar contra los casos de violencia física y sexual, así como los casos de feminicidio, durante el período de cuarentena.

El evento se llevará a acabo del 20 de junio a las 11 de la mañana frente a la fachada principal del Ministerio Público, en la avenida Abancay.

El afiche virtual que circula en plataformas sociales indica que durante la movilización se respetarán las medidas de prevención del contagio del SARS-CoV-2. “Nos plantaremos con distancia social. Que tu mascarilla exprese lo que quieres gritar”, se lee en el documento diseñado por mujeres pertenecientes a colectivos y organizaciones feministas.

En la misma imagen, se indica la consigna que ha empujado al grupo de mujeres a protestar. “En las calles: violencia sexual y COVID-19. En las casas: enfermedad, violencias y feminicidios. ¡La Policía no nos cuida y la Fiscalía no nos cree! ¡No hay paz, no hay salud, no hay vida digna!”, afirman.

Una de las ciudadanas que saldrá a participar del plantón este 20 de junio señaló el último caso de José Felizardo Zoriano Arias, un hombre de Cajamarca que amarró y violó a su hija de 13 años durante el mes abril, fue el hecho que catapultó la indignación de los colectivos.

El 17 de junio, se reportó que Zoriano, apodado en su comunidad como el ‘Monstruo de Chontalí‘, había salido en libertad después de la denuncia que hizo la madre de la joven víctima.

Lo primero que hizo el cajamarquino, el cual había sido acusado de haber violado a ocho mujeres en ocasiones anteriores, fue ir a la casa de su hija e intentar quemarla viva.