Ladrones se hacen pasar por familiar de anciano para estafarlo

Un anciano que prefiere mantenerse bajo el anonimato denunció que delincuentes lo estafaron por teléfono para que deposite 500 soles.

Primero, los ladrones se hicieron pasar por su sobrino. Uno de ellos lo llamó y le ofreció iniciar un negocio de venta de mascarillas, ya que la demanda es alta por la crisis sanitaria.

“El miércoles me llamó un joven haciéndose pasar por un sobrino mío y me ofreció vender mascarillas para hacer negocio y tanto que me insistía quedamos en encontrarnos en un punto para que me entregue la mercadería”, contó en diálogo con La República.

El día en que debían encontrarse, el supuesto familiar lo llama para decirle que la Policía Nacional (PNP) lo detuvo porque no tenía una factura para probar la compra legal de las mascarillas.

“Me dijo que me iba a pasar con uno de los policías y ese supuesto policía me dijo que era capitán pero no se quiso identificar. Solo me dijo que le deposite 500 soles para dejar libre a mi sobrino, pero no accedí y corté la llamada”, narró.

Después de unos minutos, el ‘sobrino’ volvió a llamarlo y le dijo que lo estaban llevando a la comisaría. Pero que ya había llegado a un acuerdo con el efectivo para que el depósito sea solo de 100 soles.

“Me dio un número de cuenta a nombre de Fiorela Jahayra Masias Infante y otro a nombre de Aquiles Mauricio Trillo Risco”, afirmó.

Por la insistencia de su supuesto familiar, llegó a depositar los 100 soles a la cuenta brindada. No volvió a comunicarse con los estafadores.