Ica, Áncash y otras regiones ya están al límite de su capacidad hospitalaria, alertan médicos

Piura, La Libertad, San Martín, Ica y Áncash son algunas de las regiones que se encuentran en situación crítica por la falta de oxígeno, personal médico o capacidad hospitalaria, según la Federación Médica Peruana (FMP).

El presidente de la FMP, Godofredo Talavera, detalló que en regiones como San Martín, Piura y La Libertad (especialmente en la ciudad de Trujillo) se ha reportan serias dificultades en el acceso a medicamentos, oxígeno medicinal y camas en hospitales. “A pesar de que San Martín es una región pequeña, faltan recursos humanos y, sobre todo, oxígeno”, señaló.

En tanto, agregó que en Ica y la costa de Áncash, al número de contagios diarios que va en alza, se suma la escasez de personal en los hospitales que atienden casos COVID-19.

Este el panorama general de la Federación Médica Peruana luego de que en Arequipa se reportara el colapso de hospitales como el Honorio Delgado, destinado para la atención de casos del nuevo coronavirus. No obstante, Talavera precisó que lo que ocurre en dicha región tiene una estrecha relación con la gestión en materia de salud. “Nos han enviado informes de que el hospital no está operando bien. No terminan de arreglarlo. Todo el primer piso que era el área de pediatría hasta ahora no la concluyen. Hace dos meses se formó el Comando Covid y aún no tiene resultados”, agrega.

Por su parte, el Colegio Médico del Perú (CMP) ha identificado que los mayores problemas se encuentran, precisamente, en Arequipa, Ica, pero también en Puno y Cajamarca. “Esta última región antes era un ejemplo a seguir, y se lo atribuíamos a las rondas campesinas, pero ha llegado mucha gente de afuera. Esta es una de las razones del desborde del sistema hospitalario. Ya hemos traído médicos graves hacia Lima”, señala el decano Miguel Palacios.

El colapso de los hospitales, para Palacios Celi, tiene dos raíces: el abandono histórico al sector salud y el aumento exponencial de casos COVID-19. “En las regiones que están al límite pronto habrá crisis de medicamentos y equipos de protección. No hay oxígeno, pese a que en el Perú, las enfermedades respiratorias son la principal causa de muerte”, indica.

Por ello, considera urgente la implementación de plantas de oxígeno y el incremento de la producción por turnos, similar a los que se aplica hace poco en la ciudad de Iquitos, en Loreto.