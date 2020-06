A través de sus redes sociales, las autoridades del Colegio Médico del Perú decidieron rendirle honores a sus colegas que vencieron a la COVID-19 tras ser dados de alta en los diferentes nosocomios del país.

El Dr. Astuvilca Cupe, decano del Consejo Regional III de Lima, brindó unas emotivas palabras para sus compañeros que tras estar realizando sus labores en los diferentes hospitales COVID-19 resultaron infectados con el virus y ganaron la batalla.

“Detrás de cada uno de ellos existe una historia, de vocación de servicio porque estuvieron atendiendo a nuestra población. Detrás de cada uno de ellos se esconde una historia de preocupación por parte de ellos mismos y sus familiares pues así como salvan vidas también exponen la de los suyos. Cada uno de ellos también representa fortaleza porque se infectaron con el virus y superaron esa etapa. Algunos de ellos, inclusive, utilizaron respiradores”, manifestó.

Asimismo, el Dr. Astuvilca pidió al Poder Ejecutivo continuar brindando apoyo a los galenos con la adquisición de equipos de protección para que ellos puedan seguir salvando vidas sin tener que estar tan expuestos al virus.

“Hemos insistido día a día al Gobierno que los equipos de protección personal son necesarios para todos los niveles de atención. La estrategia del gobierno en un inicio fue de entregar los equipos a los médicos que están atendiendo a las zonas COVID-19, pero esa distinción ya desapareció, ahora no se sabe si es zona COVID-19 o no COVID-19. Hay muchos médicos que están en zonas no COVID-19, pero hay pacientes que tienen el virus”, indicó.

Finalmente, el Colegio Médico del Perú actualizó sus cifras en las que se pude ver que hasta el 19 de junio en el país hay un total de 1.713 galenos infectados con el coronavirus, 60 fallecidos y 41 en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Newsletter Alerta LR

Suscríbete aquí a la Alerta Web de La República y recibe en tu correo electrónico las noticias de último minuto al instante.