¿Es nociva para la salud?

Gabriela Patrón, periodista tecnológica.

Desde que se inició la cuarentena, existen teorías conspirativas que han generado miedo. Estas relacionan la tecnología 5G con la propagación del Covid-19. Esta mentira causó que varias antenas 5G fueran incendiadas en Reino Unido. En Huancavelica, comuneros secuestraron a 8 ingenieros por este motivo. En el Perú, no existen antenas 5G. Solo se realizan pruebas de laboratorio para esta tecnología. El mito sobre las enfermedades no es nuevo. Basta con leer estudios independientes en Google para desmentir estas teorías. Nueva Zelanda cuenta con antenas 5G y hace poco lograron 0 casos nuevos del Covid-19. Recuerda, las antenas ayudan a una conexión de telefonía e internet estable.

Cuentos de internet

Juan Carlos Luján, docente universitario.

Las noticias falsas se expanden como el virus. Ya no aparecen en medios de comunicación, ahora las crea cualquiera y las comparte en WhatsApp, Facebook o YouTube. Destacan por el empleo de fotos impactantes, videos y textos bajo el formato de entrevistas a supuestos expertos que relacionan el virus con el nuevo orden mundial. Las teorías más absurdas dicen que las antenas 5G debilitan el sistema inmunológico. Es una tesis sin evidencia científica. Sin embargo, en el Perú no se usa el 5G, por el contrario, tenemos brecha digital. Derribarlas o detener su instalación solo retrasarán suplir las necesidades de un sector del país que aún no logra integrarse a la sociedad de la información.