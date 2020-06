Odebrecht renuncia a arbitrajes por S/ 100 millones en Cusco

José Víctor Salcedo

Cusco

La empresa Odebrecht desistió de dos arbitrajes que había iniciado el 2014 y 2017 para cobrar del Gobierno Regional del Cusco más de S/ 100 millones por la construcción de la avenida Evitamiento en la Ciudad Imperial.

La procuradora Ad Hoc del caso Lava Jato, Silvana Carrión, precisó que el desistimiento ocurrió el lunes. Consideró que se trata de una “buena noticia” en el marco del acuerdo de colaboración eficaz firmado por el Ministerio Público, la Procuraduría y la empresa brasileña. La decisión será formalizada esta semana a través de una carta al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

Mientras que el procurador de la Región Cusco, Pedro Galicia Pimentel, señaló que la decisión de la firma brasileña obedece a un trabajo articulado emprendido con los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, y la Procuraduría Ad Hoc para el caso Lava jato.

Odebrecht pretendía, mediante un arbitraje, que la Región Cusco le pague S/ 76 millones por mayores costos, pese a que la obra que hizo, avenida Evitamiento, presenta deficiencias y solo tiene cuatro carriles cuando el contrato inicial consideraba ocho. Con el otro proceso reclamaba el desembolso de S/ 27 millones por la liquidación de la referida obra.

Cuando había empezado el primer proceso explotó el caso Lava Jato. Tiempo después, la empresa corrupta admitió haber pagado coimas a exautoridades y funcionarios a cambio de la concesión de la Av. Evitamiento.

Los exfuncionarios de la firma confesaron el pago de una coima de US$ 1.25 millones al expresidente regional, Jorge Acurio Tito, a cambio de ganar la concesión del millonario proyecto vial. La exautoridad había pedido, según las delaciones, US$ 3 millones, lo que no se cumplió porque Acurio fue vacado, en diciembre de 2013, antes de que concluyera la obra.

No solo eso. Odebrecht ganó la buena pro para construir la avenida por 297 millones 975 mil 952.84 soles, pero al final cobró 394 millones 186 mil 328 soles. El incremento se debió a las ampliaciones de plazo y reducción de obras en el proyecto con la firma de adendas en las gestiones de Acurio y su sucesor, René Concha Lezama.

La firma brasileña pidió 18 veces que le amplíen el tiempo para concluirla. Seis de los pedidos de alargue fueron aprobados por el Plan Copesco, ente ejecutor de la obra del gobierno regional cusqueño. El informe 475-2017 de Contraloría desveló más irregularidades en la obra vial desde la elaboración del expediente y la construcción de la avenida. Solo en la fase de construcción se generó un perjuicio de S/ 62 182 921.76 soles al Gobierno Regional del Cusco.❖

Región evalúa arbitraje contra Odebrecht

El procurador Pedro Galicia Pimentel precisó que la Región Cusco mantiene un arbitraje exigiendo a la empresa brasileña la devolución de S/ 25 millones por pagos en exceso realizados en las gestiones pasadas. No obstante, este tema será sometido a debate para ver sí Odebrecht devuelve esa cantidad de dinero. “En julio habrá reuniones. Pero Odebrecht está con predisposición a devolver estos fondos”, anotó.