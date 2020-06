Grace Mora

Un centenar de comerciantes del centro comercial Compu Palace, ubicado en Miraflores, mantienen una disputa con la administración del lugar. Y es que los arrendatarios denuncian los encargados del local no los han apoyado reduciendo el costo de los stand, a pesar que de no han podido vender sus productos durante el estado de emergencia que aún se mantiene vigente.

Los comerciantes señalan que los costos por tienda o stand pueden ascender hasta los 11.000 soles y el mantenimiento a 450 soles por local, pero la administración solo les han descontado el 50 % del costo de agua , luz y seguridad que, según comenta, no han utilizado durante estos 90 días de aislamiento.

Los comerciantes denuncian que cerca del 30 % de empresarios habría quebrado y que no tienen el dinero para pagar las deudas acumuladas por el alquiler.

Joel Tapia es uno de afectados que ya no puede pagar por su stand.” Hoy se vence mi contrato y no me dejan retirar mis cosas, ¿Así como puedo trabajar?”, señaló.

Este jueves 18 de junio, un grupo de empresarios del rubro de la computación se reunieron desde las 10 de la mañana en el frontis de Compu Palace para ingresar e intentar sacar su mercadería.

Otro afectado es Nicolás Salvador, empresario que tiene 3 tiendas en el lugar, y que por la necesidad ha iniciado la venta de sus productos online. Él denuncia que la administración solo dio dos días para retirar sus cosas: los martes y jueves, en un lapso de 20 minutos por stand. “Dicen que el lunes abriría este lugar, pero la administración no se ha comunicado con nosotros sobre los protocolos que tendremos que usar”, comenta.

Según los empresarios, ellos habrían intentado comunicarse con José Carlos Tipian, el administrador del centro comercial, pero este no les brinda respuestas.

En el ingreso a la cochera de Compu Palace un letrero con la norma señala que allí solo ingresan quienes están al día en el pago del mantenimiento y alquiler. Así, ellos no pueden pagar y tampoco sacar sus productos para venderlos. Una situación caótica.