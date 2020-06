Agradecido se mostró el alcalde del distrito de Coischo (región Áncash), Abel Sánchez, por el desprendimiento de las autoridades de La Libertad al entregarle 500 dosis de ivermectina para que sean repartidas entre la población de su localidad.

El burgomaestre indicó que se enteró por las noticias de que el fármaco era producido en la región norteña, por lo que se puso en contacto para que puedan recibirlo en Trujillo, a dos horas distancia en auto.

“Me ha recibido el gobernados y vicegobernador (de La Libertad). Voy a llevar las dosis a mi distrito y las entregaré a la directora de la posta médica para que las pueda distribuir a los que están infectados”, explicó.

Crítica

De igual manera, aprovechó el momento para elevar una crítica hacia la gestión de las autoridades regionales, quienes no habrían mostrado apoyo para el distrito. “En la región Áncash tenemos autoridades que no ayudan. Nadie me quiere apoyar, no me contestan. Tengo que venir a otra región”, indicó notoriamente ofuscado.