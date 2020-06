Gobernador de Tacna no accederá a investigación fiscal sobre la adquisición de ventiladores mecánicos

Tacna. La jueza Gina Tapia Liendo declaró improcedente el pedido de tutela de derechos del gobernador regional Juan Tonconi Quispe, respecto a la investigación que tiene la Fiscalía por la adquisición de ventiladores mecánicos. Tonconi argumentaba que se había vulnerado su derecho de defensa en esa investigación y demandaba conocer los actuados en el caso.

La Fiscalía Anticorrupción inició en mayo una investigación preliminar por 43 ventiladores que pagó el gobierno regional al Consorcio Salud Tacna. La entidad canceló el 85% del costo total pero recibió solo 15 equipos. La Contraloría advirtió que la Región pagó a pesar que el consorcio incumplió con varios requisitos previos.

La tarde del martes se realizó la audiencia virtual a pedido de Tonconi. En la defensa del gobernador estuvo Vladimir Somocursio y por la Fiscalía, Ludwing Flores Valdivia. Tonconi deseaba saber si tenía la condición de investigado y quienes eran los otros implicados. También pedia acceso a la carpeta.

El fiscal sostuvo que Tonconi no es parte de la investigación y no podría compartir información con él. “En esta investigación no existe imputados. Incluso podría ser concluída sin formalizar”.