Juan Carlos Soto

EsSalud Arequipa planificó con anticipación las medidas para contener la pandemia. Destinó el hospital nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo para pacientes COVID-19 con 240 camas en hospitalización y 40 camas UCI. Hoy casi todas están al tope. A tres meses de la emergencia sanitaria, el gerente de la Red Asistencial confiesa que la situación desbordó. Comenzaron a tomar camas de los hospitales Yanahuara y Edmundo Escomel con el riesgo de que los enfermos de esos nosocomios sin el virus también se contaminen. Salazar pide apoyo. Tienen personal y equipos para atender pacientes pero necesitan un ambiente adecuado. Las carpas es el último recurso pero no recomendable en esta época de frío.

¿Son ciertas las imágenes del hospital de Yanahuara con pacientes en sillas y balones de oxígeno a la espera de una cama?

Rebasó todo. Yanahuara apoya a pacientes leves con Covid que requieren un poco de oxígeno. Instalamos las carpas (en el nacional) y allí irán pacientes del Yanahuara, Escomel y Metropolitano que requieren oxígeno. Pero llegará un momento en que ni siquiera las carpas soportarán eso y todos los hospitales serán COVID-19.

Hay una gran demanda. Se hospitalizan de 25 a 30 personas a diario. Los que llegan para oxígeno son buena cantidad. Gracias a Dios que desde en un comienzo, pensamos en eso y todo el hospital nacional tiene canaletas para tuberías para no usar balones de oxígeno. Solo tenemos problemas con el sétimo piso, en dos días terminan de instalarse las canaletas y no se utilizaría ningún balón de oxígeno y son como 200 que irán a las carpas o ayudar a Yanahuara o Escomel.

¿Pero ustedes planificaron con mucha anticipación la emergencia, qué pasó?

Ahora sí necesitamos apoyo. Estamos en un momento difícil. No recibimos ni un alfiler del Comando COVID. Cerro Verde anunció la donación de 350 balones de oxígeno, de esa cantidad 100 nos correspondían y 250 al Ministerio de Salud. Al final, el Minsa agarró todo. El gobierno instaló dos hospitales de campaña con 200 camas cada uno. Pedimos apoyo para tener pacientes ahí. No hay respuesta. Cerro Verde también donó EPP y ventiladores pero todo es para el Minsa (...).

Estamos fabricando nuestros propios equipos de protección. Vemos cómo comprar pruebas rápidas, moleculares, todo lo hicimos absolutamente solos.

¿Hablaron con el jefe del Comando COVID general Gratelly para exigir el apoyo?

Él tiene toda la voluntad pero hay gente por encima de él que lo impide.

¿Al margen de las discrepancias entre Minsa y EsSalud lo importante es determinar qué hospital necesita apoyo?

Nosotros podríamos manejar esto si nos apoyan con algunas cosas. Aquí los médicos y enfermeras ponen de su parte, no es como en otros sitios donde hay un poco de desidia. Planificamos lo de las carpas, pero hace mucho frío y podemos tener problemas. Por eso necesitamos un ambiente que tenga las condiciones para manejar a los pacientes ahí.

Por eso si tienen desocupado el Honorio Delgado o hospitales en construcción que nos den ahí. Nosotros ponemos personal y camas.

¿El mayor número de muertos ha ocurrido en EsSalud?

Manejamos la mayor cantidad de pacientes en comparación al Minsa. La mayoría son adultos mayores.

Ayer hubo una mortandad alta, incluidos adultos entre 40 y 50 años?

Es poco. Hay gente joven, hay uno de 31 años que está 15 días con ventilación en UCI, pero la gente joven se salva. No sucede lo mismo con los adultos.

¿Podría llegarse al escenario de decidir a quién se salva y a quien no?

No lo podría determinar, pero si es que esto continúa llegaremos a eso. Manejamos la situación aún, pero deben llegar los ventiladores de Lima. Si no ocurre lamentablemente llegaremos a una situación de guerra.

¿Qué dicen las proyecciones de los epidemiólogos?

En Ica, Lima y Ancash la pandemia avanza. Arequipa tiene picos altos. Estiman que la curva continuará hasta julio y luego caerá en agosto.

¿El ascenso es abonado por otros factores, como haber reabierto el transporte urbano?

Definitivamente eso hizo incrementar. La curva estaba baja, se manejaba bien. Pero al abrir el transporte, las calles están como antes. Por eso casos aumentaron.

No hubo una lectura correcta del comando COVID?

Si la gente respetara la cuarentena, no estaríamos así. La idea de la cuarentena no es que no haya casos sino que sean los suficientes para manejarlos.

Se planteó un protocolo de medicinas para que los pacientes no lleguen a los hospitales.

Usábamos la hidroxicloroquina con pacientes leves moderados y ahora hemos empezado con la ivermectina que da buenos resultados. A pacientes sospechosos les damos la ivermectina. Vamos a fabricarla aquí semanalmente unos 10 mil frascos. Apenas detectemos un paciente positivo, saldrá el equipo para atenderlo a él y sus contactos con esta medicación.

Por otro parte hay cuestionamiento a las pruebas rápidas. Arrojan falsos positivos o negativos. Por eso muchas personas murieron.

Cada una tiene su función. La de la prueba rápida es hacer un testeo a la población y la prueba molecular tiene mucha especificidad. Si me sale un positivo, repito la prueba y de ahí lo paso a la molecular. Desde la semana pasada, en el seguro estamos haciendo pruebas moleculares, tenemos 10 mil y nos va a llegar 20 mil más la próxima semana. La rápida sirve para hacer un screaning y lo confirmó con la molecular.