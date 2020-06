Un hombre con COVID-19 podría ser desconectado del ventilador mecánico si su familia no paga los casi S/ 10.000 diarios que le cobra la Clínica Internacional, denunció su esposa Patricia.

El pasado 24 de mayo, ingresó al área de emergencia de este centro de salud particular, donde le diagnosticaron neumonía severa por el coronavirus.

“Mi esposo tenía un seguro particular gracias a su trabajo. Ese trabajo emitió una carta de garantía a la Clínica Internacional por 100.000 soles. A usted, a cualquiera de nosotros, el monto de 100.000 soles nos hubiera parecido un buen respaldo económico. Sin embargo, a los pocos días, la Clínica Internacional se comunica conmigo para decirme prácticamente que de este monto no queda absolutamente nada”, contó en Canal N.

Consultó por qué el dinero se agotó tan pronto y le respondieron que diariamente cobran S/ 9.292 a la aseguradora.

En ese momento, su esposo solo estaba hospitalizado. Pronto empeoró y le pidieron que deposite cerca de S/23.000 para que lo internen en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), a pesar de que este dinero debieron cobrárselo a la aseguradora, según Patricia.

“Ellos no se contactaron o no tuvieron correcta comunicación con La Positiva y para que mi esposo llegue a una cama UCI me hacen depositar S/ 23.000. Hoy hemos hecho otro deposito de S/ 20.000, pero ya no sabemos de donde más sacar dinero”, comentó.

Hasta el lunes 15 de junio, su deuda ascendió a S/ 92.925. Por ello, pidió al área administrativa de la clínica que le permitan conversar con un área de apoyo social. Respondieron que no cuentan con este servicio.

“No puedo mover a mi esposo de ahí porque él necesita el ventilador mecánico. Él no va a salir en un día, dos o tres. Es un paciente critico. Esta deuda hoy es de S/ 100.000. Pero de acá a una semana serán S/ 70.000 más y cuando le den de alta, con el favor de Dios, esta deuda puede ascender a medio millón de soles”, contó.

Para cubrirla, venderán pollos a la brasa. Quienes deseen ayudar a Patricia pueden llamar a 982777831.

“Nosotros no podemos creer cómo en este país se antepone el valor económico al valor de la vida, al valor de un ser humano”, afirmó.