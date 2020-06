Vecinos de la Cooperativa Año Nuevo en Comas piden al Ministerio de Salud que acudan a la zona para realizar las pruebas rápidas de descarte para coronavirus, ya que aseguran que fallecen dos vecinos por cuadra en el sector a causa de la COVID-19.

“En cada manzana ha habido de dos a tres fallecidos y eso alarma a los vecinos. Solo algunos vecinos han salido porque es necesario que el Minsa se acerque a Comas, a la zona de Año Nuevo. Hay infectados en casa y fallecidos. En mi manzana ha habido varios infectados, e igual, han salido a las calles (sic)”, dijo una denunciante.

Ella comentó que algunos vecinos están con los síntomas del coronavirus, pero salen de sus viviendas por necesidad. “Entendemos que necesitan trabajar; sin embargo, necesitamos saber si tienen o no la COVID-19. No tenemos una prueba contundente. Llamamos al Minsa, pero no nos responde. Nosotros tratamos de socorrer a los vecinos, pero así no se puede”, manifestó.

Por otro lado, indicaron que muchas personas han perdido a sus familiares y que la población más vulnerable son los adultos mayores. “Sí. Hay familias que han perdido a sus padres, a sus familias. De verdad, no contestan. Sí, acá ya se han ido cuatro a cinco vecinos. Es lamentable la situación, mayormente, son los más ancianos”, expresó.

Por último, indicaron que su principal preocupación son las personas mayores, puesto a que representan en gran parte al sector de Año Nuevo. “Nos preocupamos por ello, pedimos pruebas para que sus familiares salgan a trabajar y puedan solventar los gastos de sus alimentos y medicamentos”, finalizó.

