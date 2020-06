Por: Elmer Mamani

Un estertor desesperado se escuchaba dentro de un taxi que llegó a Emergencia del hospital Covid-19 Honorio Delgado Espinoza, muy temprano. Era la respiración dificultosa, con silbido, de una anciana que se aferraba a la vida. Su ahijado, con quien llegó, salió a buscar ayuda pero se chocó con una escena trágica. Pacientes con coronavirus en el suelo o sentados, algunos conectados a balones de oxígeno, esperaban ser ingresados a hospitalización.

El hombre dio media vuelta y partieron a una clínica particular. Sin embargo, 30 minutos después retornaron en taxi al hospital, pero la anciana, su madrina de bautizo, con quien vivió 20 años y a la que considera su madre, dejó de respirar en el trayecto. “Me ganó, me ganó”, se lamentaría el hombre. Enfermeras acudieron con la camilla, pero era tarde. La anciana fue cubierta con bolsas negras.

Un día antes, el martes 16 de junio, fue una de las jornadas más trágicas para Arequipa. 16 personas con Covid-19 fallecieron en 24 horas. La cifra más alta de muertes, que suman 151, en un día. Campanadas de lo peor que vendría. La noche del martes para el miércoles, pacientes moderados y graves llegaron más de lo normal al establecimiento del Ministerio de Salud, tugurizándolo. Las autoridades manifestarían que arribaron cerca de 200, haciendo colapsar el área de Triaje. Mientras que el hospital Covid-19 de EsSalud también llegó a su límite.

Mueren en carpas

Los infectados también están muriendo en las mismas carpas del hospital. Eugenia fue testigo de un deceso la madrugada del último martes. Ella acudió temprano para conocer la salud de su esposo Juan (50), un reo contagiado en el penal y trasladado de emergencia. Juan esperó casi dos noches por una cama. La primera la pasó sentado a la intemperie solo con una casaca. La desesperación llegó a la tarde siguiente, no podía respirar y no había balón de oxígeno. Los familiares de Eugenia compraron uno, la recarga costó mil soles y el manómetro (mide el nivel de oxígeno) otros mil más. “Casi se nos muere”, contó.

El profesor José (38) explica que las recargas de los balones demoran, lo que pone en peligro la vida de los pacientes. Su padre Cecilio llegó el lunes al hospital con escalofríos y vómitos. Hasta la mañana del miércoles seguía esperando en una carpa para ser ingresado a hospitalización. La falta de espacios ocasiona que pacientes se queden afuera. José señala que en un momento su padre necesitó oxígeno y, “a Dios gracias”, le conectaron un balón por la madrugada. “Si pensaban que era una broma no lo es. Para señores con más de 60, 70 años, es muy complicado”, confiesa, abrigado con una frazada. A su padre lo cubren con tres para que no cale el frío.

Cobros de clínicas

Para Leyla, que su madre esté en una carpa ya es algo. La primera noche la pasaron a la intemperie. “Una persona sana puede sufrir, pero un enfermo viene acá a morir”, declara. La afectada, de 60 años, espera en una carpa desde el martes por una insistente fiebre. Leyla intentó internarla en una clínica privada, pero no reciben pacientes con Covid-19 si antes no depositas 50 mil u 80 mil soles. “Para ellos que se estén muriendo es un negocio. No tienen camas UCI y ni siquiera pueden garantizar que se va a recuperar”, se queja.

Gladys también buscó una clínica para su madre Betty (56), pero no aceptan a infectados con Covid-19. “Verla así y que me diga que no puede caminar o respirar, choca bastante...”, manifiesta. No la trasladó antes a un nosocomio por temor a que se contagie, pero ya tras agravarse su tos seca, en el hospital Goyeneche le confirmaron que dio positivo para coronavirus tras aplicarle la prueba rápida.

“Estoy muy preocupada, debo estar pendiente a si respira o tiene frío”, confiesa.

Enfermeras laboran largas jornadas

Dos enfermeras, una de Emergencia, confirmaron 4 decesos en las carpas. El martes, relatan, subieron 35 pacientes al piso y otros 30 pernoctaron en carpas o la intemperie. Piden equipos de protección y se quejan de jornadas de más de 12 horas. “No nos quitamos ni las mascarillas hasta que acabe el turno. Incluso nos ponemos pañales para no ir al baño y contagiarnos”.

