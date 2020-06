Cusco: Provincia de La Convención comprará planta de oxígeno

La provincia de La Convención es la segunda con más número de contagiados y muertos con el nuevo coronavirus en la región Cusco. La comisión de profesionales que inició una cruzada de solidaridad para adquirir una planta generadora de oxígeno . Suscribió un convenio con el Club de Leones del Cusco para que se haga cargo de canalizar la adquisición. La planta costará US$ 235 200.

El 10 de junio empezó el proceso de adquisición con el depósito a la empresa colombiana Sepal Water & Air Tecnology de US$ 90 000. Los otros depósitos se harán durante el proceso de envío: US$ 98 000 para el despacho y US$ 47 200 el momento de la puesta en funcionamiento de la planta.

El contrato señala que 30 días después del pago del anticipo debe entregar la planta. La empresa asumió el compromiso de cubrir los impuestos y transporte internacional, así como el kit de mantenimiento para un año. Asimismo, la compra incluye la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos por parte de los técnicos de la empresa, y la capacitación a personal en La Convención.

La planta tendrá un periodo de garantía de 12 meses desde que esté operativo e incluye aquellas que surjan por posibles defectos de fabricación, falla de materiales, daño alguno de alguno de sus componentes. No obstante, la garantía no incluye daños ocasionados por mal uso de los equipos, por modificaciones o reparaciones realizadas por personal no autorizado y sin conocimiento y aprobación del fabricante y representante.

El 20 de junio habrá en La Convención un gran teletón para seguir recaudando donaciones para financiar la compra.