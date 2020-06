Autoridades exigieron recursos al ejecutivo para combatir pandemia

Ante la voz de protesta del gobernador regional de Junín, Fernando Orihuela, sobre el anuncio de contratación de casi 3 mil profesionales médicos para 10 regiones donde no está incluida Junín, las denuncias de favorecimientos a empresas transnacionales por el programa Reactiva Perú destinando 24 mil millones de soles, mientras no se atiende a la región para sostener la contratación de personal médico y no médico que contienen la pandemia. El alcalde de Huancayo, Juan Carlos Quispe, manifestó que a nombre de los 28 distritos de la provincia respalda la exigencia de presupuesto. “No Queremos ser más el patio trasero del gobierno central, o nos ponemos en pie de lucha en estos momentos o siempre seremos postergados” aseveró la autoridad. A su turno, el alcalde provincia de Jauja, César Dávila, indicó que todos los peruanos necesitamos de la misma atención por parte del gobierno central y que es hora que Junín sea escuchado, asegurando que respalda la posición del GRJ para evitar que los muchos pobladores fallezcan a falta de atención médica. Por otra parte, el alcalde de El Tambo y presidente de la AMREJ, Carlo Curisinche, indicó que la falta de atención médica ya se siente en los distritos, como en su localidad dónde le negaron la atención a una trabajadora de limpieza que necesitaba de una cama, obligando a internarse en otro establecimiento de salud. Selva Central. A la exigencia de las autoridades regionales y provinciales, se sumaron alcaldes de la selva central como Pampa Hermosa, Pangoa, Mazamari de la provincia de Satipo y Pichanaki de la provincia de Chanchamayo, quienes integran la mancomunidad Nor Vraem, que congrega a 12 distritos entre ellos, a la provincia de Atalaya. Las autoridades de la Selva Central detallaron que el sector salud se encuentra en situación delicada, debido a que se hallaba en situación de abandono por muchos gobiernos hasta que se iniciaron los proyectos como hospitales y centros de salud, además, de la implementación de camas de cuidados intensivos, sin embargo, la contratación de personal se encuentra en peligro debido la falta de recursos.