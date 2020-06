Rojas: es un riesgo reiniciar actividades en Arequipa con el virus descontrolado

Para el exgerente regional de Salud, Hugo Rojas, no se debe suspender la cuarentena cuando finalice junio debido a que en Arequipa la enfermedad aún no está controlada. “Si uno revisa el número reproductivo básico (R, número de contagios por persona) sigue siendo más de 1. Los epidemiólogos señalan que es imposible suspender las medidas sanitarias y de cuarentena. (…) Hacer que la gente salga como si ya no ocurre nada va ser totalmente dañino y peligroso”.

El jefe del Comando COVID-19, Edward Gratelly, sostuvo días atrás que es imposible seguir encerrando a las personas. Para Rojas este organismo se ha transformado en un comando político y no se ha dedicado a detener a la pandemia. “Yo miro las cosas médicas, no veo las cuestiones económicas. En este instante la enfermedad no está controlada”, aseguró.

Señaló que es muy tardía la reacción de realizar la atención primaria a los pacientes positivos tratándolos con medicamentos en sus casas. “Pero para eso necesitamos pruebas moleculares porque las positivas son imprecisas”, explicó. El galeno además criticó que el Comando señale que solo haya ganado tiempo y que solo se vea que se sigue adecuando la infraestructura del hospital COVID-19 Honorio Delgado Espinoza. “Tres meses es mucho para refaccionar un hospital. No lo han reconstruido”, sostuvo.