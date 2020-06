Un voraz incendio se registró esta madrugada en una fábrica clandestina de plásticos ubicada en la primera cuadra de la calle Nuevo San Juan, de la Urbanización San Felipe, distrito de Puente Piedra.

De acuerdo a los bomberos, el inmueble que afectó con sus llamas a tres viviendas circundantes guarecía cilindros de thinner. Todo ocurrió a la altura de la Escuela de Suboficiales de la PNP.

Darwin Espejo, Sub Gerente de Serenazgo de Puente Piedra, señaló la fábrica donde se produjo el incendio ya había sido clausurada anteriormente por no contar con autorización. "La Urbanización San Juan no es una zona industrial. Esta semana ya cerramos otras fábricas informales que producían alcohol”, precisó a Radio Exitosa.

Los residentes, alarmados por la magnitud de la emergencia, tuvieron que llevarse a cuestas los balones de gas por temor a una explosión.

“Comienzo a sentir el olor a fuego, entonces salgo de mi casa y veo un poco de humo, luego veo algo amarillo, me doy cuenta que es fuego y saco a mi esposa, a mi hija. Luego aviso a todos los vecinos, ¡incendio incendio!, salí en pijama”, declaró uno de los vecinos.

Finalmente, los bomberos pudieron controlar el incendio antes de que siga propagándose por los techos de las otras tres viviendas, que también se vieron en parte afectadas. Se presume que en la zona hay otras fábricas clandestinas.

Jesús María: incendio destruye parte de colegio tras explosión de balones de gas

Un incendio de grandes proporciones se registró la noche de este martes en el colegio Colegio Santa María de Fátima, ubicado a la altura de la cuadra 11 de la avenida Brasil, en el distrito de Jesús María. Fueron necesarias seis unidades de los Bomberos para poder controlar la situación.

“La emergencia se encuentra confianda. Hemos demorado por la búsqueda de rescate de dos personas que se encontraban dentro del inmueble. El incendio ha sido código 2 de proporciones, en una azotea en la que se ha encontrado construcciones de maderas que se han consumido en su totalidad. Estamos haciendo remoción de escombros”, informó Mario Casaretto, jefe territorial de los Bomberos para Lima y Callao, a RPP Noticias.

